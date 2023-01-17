去年出入境香港達530萬人次 護照簽發量連續3月創新高

入境處助理處長(管制)蔡志遠表示，自兩地去年底確定恢復免檢通關後，處方已重新部署人手，重新調配約2,000名原本支援防疫抗疫工作的人員至原來的管制站崗位。而預約系統至今未有出現混亂，過關亦暢順有序。

而香港與內地自實施免檢疫通關，截至本周一(16日)往內地有達20.7萬人次，當中八成為香港居民；南行到港則有14萬人次，當中兩成為內地居民；有60%旅客經落馬洲支線(福田)管制站過境。有逾60萬名市民經系統完成預約。

全年訪港旅客入境人次約60萬，亦較2021年上升5.6倍。其中內地訪客入境人次超過37萬，上升4.7倍；其他訪客的入境人次則為23萬，上升7.9倍。而全年訪港旅客入境人次中，經機場入境約有50萬人次、陸路約97 000人次、海路則約為6,000人次。

隨著本港和外地陸續解除防疫措施和過境限制，本港出入境亦逐漸復常。入境處長區嘉宏在年度記者會上指，去年總出入境人次約530萬，較2021年上升約1.7倍。

透露羅湖、皇崗將重開

他又指，通關後一直與內地商討，預告羅湖、落馬洲(皇崗)等管制站將於第二階段通關時重開，詳情將由政務司長領導的「通關事務協調小組」和保安局長公布，「應該會有好消息帶俾大家」。

入境處指，去年底起已將近2,000名入境處人員調配回不同管制站，預告落馬洲(皇崗)及羅湖管制站將在第二階段通關恢復服務。

去年共簽發61萬特區護照

通關同時帶動港人外遊。入境處去年共簽發逾61萬本特區護照，較2021年升近一倍，當中10月至12月的申請數目更連續三個月創下歷史新高，每月收到超過10萬份申請。

被騙往東南亞 4人仍在柬緬

而「協助在外香港居民小組」去年共處理約1,700宗求助個案，大部分求助涉及在境外遺失旅行證件、入院或傷亡等。至於去年有港人被騙往東南亞國家工作，小組共接獲46宗求助個案，其中42名香港居民已確認安全，當中32人已回港，10人毋須進一步協助及跟進。處方指，現時身處柬埔寨和緬甸各有2人，處方會繼續積極跟進。

新智能身份證換領計劃亦進入最後階段，入境處至今簽發近760萬張新證，當中590萬張透過換證計劃簽發。入境處早前公布最後換證證申請期為2月11日，最後領證日為3月3日。惟通關後有不少港人回港換，處方正積極考慮延長換證期限，詳情盡快公布。

去年2300人被拒入境

而英國御用大律師Tim Owen早前未能就黎智英案獲發工作簽證，日前亦有日籍攝影師稱曾被拒入境香港，處方稱不評論個別案件，但透露去年有超過2,300人被拒入境。

至於入境處長區嘉宏在疫情期間先後因出席飯局遭發出違反限聚令告票和被揭沒有使用「安心出行」，他昨再被問及事件時指較早前已作回應，自己再無補充，事情亦告一段落。

郭俊峰收禮物籃 調查後無發現違規

而副處長郭俊峰和首席入境事務主任汪奇前年亦被揭發收取恆大禮物籃，區嘉宏指已完成內部調查，當中無任何違規情況。同場的郭俊峯亦稱，自己已就事件接受內部調查，「調查結果確認我沒有違反任何政府規定」，並稱早前已事件回應，沒有其他補充。