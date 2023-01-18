去年尾爆換護照潮 連續3月創新高 通關首9天 北上20.7萬 南下14萬 預告皇崗及羅湖下階段重開

隨著本港和外地陸續解除防疫措施和過境限制，本港出入境亦逐漸復常。入境處公布，去年總出入境人次約530萬，較2021年上升約1.7倍；訪港旅客入境人次約60萬，較2021年上升5.6倍。而香港與內地自實施免檢疫通關，截至本周一(16日)，往內地有達20.7萬人次，南行到港則有14萬人次。入境處預告落馬洲(皇崗)及羅湖管制站將在第二階段通關恢復服務。另外，港人外遊心切，去年10至12月申辦特區護照連續3月創新高，每月接逾10萬份申請。

入境處昨舉行疫情以來首次年度記者會，入境處長區嘉宏表示，去年入境處錄得總出入境人次約530萬，較2021年上升1.7倍。全年訪港旅客入境人次約60萬，亦較2021年上升5.6倍。其中內地訪客入境人次超過37萬，上升4.7倍；其他訪客的入境人次則為23萬，上升7.9倍。而全年訪港旅客入境人次中，經機場入境約有50萬人次、陸路約97,000人次、海路則約為6,000人次。

香港與內地自本月8日落實免檢疫通關，截至本周一(16日)，即通關首9天，北上往內地有達20.7萬人次，當中八成為香港居民；南行來港則有約14萬人次，當中兩成為內地居民；有60%旅客經落馬洲支線(福田)管制站過境。有逾60萬名市民經系統完成預約。入境處助理處長(管制)蔡志遠表示，自兩地去年底確定恢復免檢通關後，處方已重新部署人手，重新調配約2,000名原本支援防疫抗疫工作的人員至原來的管制站崗位。而預約系統至今未有出現混亂，過關亦暢順有序。他又指，通關後一直與內地商討，預告羅湖、落馬洲(皇崗)等管制站將於第二階段通關時重開，詳情將由政務司長領導的「通關事務協調小組」和保安局長公布，「應該會有好消息帶俾大家」。