去年引入539企業增四成創新高 投資推廣署：今年續搶企業 人才 資金 學者促提供配套「留企業」

政府近年銳意拼經濟謀發展，透過「招商引資」強化本港經濟競爭力。投資推廣署公布，去年共引入539間企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創新高；同時料帶來逾677億元投資和約7千個職位。署方稱已達到階段性指標，又指美國總統特朗普即將上台，除非禁止某類行業投資香港，否則對前景感非常樂觀。有學者分析指，是次引進的企業符合本港優勢和定位，但「做生意正常有入有出」，當局應提供配套「留企業」。

2022年《施政報告》提出招商引資績效指標(KPI)，在2023至2025年間，吸引至少1,130間企業來港開設或擴展業務。投資推廣署長劉凱旋回顧去年工作指，去年該署協助539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創歷史新高。企業來源地方面，中國內地繼續是最大的來源市場，共有273間公司，約佔一半；其次是美國，佔52間，法國、英國分別有24間，新加坡23間。

她續指，新企業中，以創新及科技佔最多，有120間，其次為金融服務及金融科技，有110間，家族辦公室有95間，旅遊及款待佔58間，商務及專業服務也躋身首五大行業，有47間。據估計，這些企業為香港經濟帶來超過677億港元的投資，較去年增長約10%，同創新高；它們亦預計在營運首年為香港創造6,864個新增職位，比去年增長超過67%。

翻查投資推廣署的網頁，最近引入本港及繼續擴展業務的企業就包括內地領先數據智能服務獨角獸企業「騰雲天下」、新西蘭資訊科技技術解決方案提供商OptimaTech、新加坡資產管理公司佰利騰資產管理、內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡、日本家品連鎖店Nitori，以及菲律賓許氏在港成立家族辦公室等。

另外就「新資本投資者入境計劃」，她指截至今年底，共收到逾800宗申請，稱將為香港帶來大約240億港元投資金額，隨著新措施在今年3月生效，預計申請人數會進一步增加。劉凱旋指，2024年的成果反映海外和內地企業對香港充滿信心。

