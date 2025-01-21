去年引入539企業增四成創新高 投資推廣署：今年續搶企業 人才 資金 學者促提供配套「留企業」

政府近年銳意拼經濟謀發展，透過「招商引資」強化本港經濟競爭力。投資推廣署公布，去年共引入539間企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創新高；同時料帶來逾677億元投資和約7千個職位。署方稱已達到階段性指標，又指美國總統特朗普即將上台，除非禁止某類行業投資香港，否則對前景感非常樂觀。有學者分析指，是次引進的企業符合本港優勢和定位，但「做生意正常有入有出」，當局應提供配套「留企業」。
2022年《施政報告》提出招商引資績效指標(KPI)，在2023至2025年間，吸引至少1,130間企業來港開設或擴展業務。投資推廣署長劉凱旋回顧去年工作指，去年該署協助539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年升逾41%，創歷史新高。企業來源地方面，中國內地繼續是最大的來源市場，共有273間公司，約佔一半；其次是美國，佔52間，法國、英國分別有24間，新加坡23間。
她續指，新企業中，以創新及科技佔最多，有120間，其次為金融服務及金融科技，有110間，家族辦公室有95間，旅遊及款待佔58間，商務及專業服務也躋身首五大行業，有47間。據估計，這些企業為香港經濟帶來超過677億港元的投資，較去年增長約10%，同創新高；它們亦預計在營運首年為香港創造6,864個新增職位，比去年增長超過67%。
翻查投資推廣署的網頁，最近引入本港及繼續擴展業務的企業就包括內地領先數據智能服務獨角獸企業「騰雲天下」、新西蘭資訊科技技術解決方案提供商OptimaTech、新加坡資產管理公司佰利騰資產管理、內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡、日本家品連鎖店Nitori，以及菲律賓許氏在港成立家族辦公室等。
另外就「新資本投資者入境計劃」，她指截至今年底，共收到逾800宗申請，稱將為香港帶來大約240億港元投資金額，隨著新措施在今年3月生效，預計申請人數會進一步增加。劉凱旋指，2024年的成果反映海外和內地企業對香港充滿信心。
料美企業續來華投資
展望未來，劉凱旋透露，今年着重搶企業、搶人才、搶資金三大方面工作。署方會鼓勵企業在香港的業務做得更深更廣，除了銷售、服務，也可利用香港作為研究開發、財資管理、採購貿易供應鏈、地區管理總部、在港上市或發債等。
對於特朗普重返白宮再任美國總統，劉凱旋指中美關係有不明朗因素，但相信美國企業態度務實，大型企業看重在亞洲及中國地區尋找投資及增長機會；除非美國某些特定行業不允許作投資，否則不少企業會繼續來港，對未來感到樂觀。
鄺家麒：引進企業符合本港定位
香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒接受本報訪問指，推廣署去年成果令人鼓舞，引進的企業亦符合本港優勢和定位，如企業數目佔最多的創科正是本港發展方向之一，亦可迎合新質生產力趨勢；金融服務及金融科技亦有香港具深度的金融業配合。旅遊業和商務及專業服務引入數目較少，鄺家麒就認為是這兩行業「未必係亮點」，因香港地方較細在發展休閒旅遊存限制，而專業服務在港或須考牌令普通公司卻步，而大公司亦可能只把香港作為通往內地的跳板、未必長留。
鄺家麒續指，「做生意正常有入有出」，新企業兩、三年後能否留港亦須多加關注，希望屆時有六至七成企業繼續在港發展，建議當局引進企業後提供配套。
至於2025年的招商引資，鄺家麒指香港若引入的企業過半來自內地「唔係咁全面」， 歐洲美國資金都不可少。對於特朗普上台，鄺家麒認同前景不明朗，但實際情況仍有待觀察。