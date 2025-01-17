去年接疑誘騙個人資料查詢急升46% 私隱專員教6招自保法

聘海外代購、假客服、釣魚短訊，騙徒透過社交平台或通訊軟件、電話等出現各式騙案，個人資料私隱專員公署去年接獲1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，按年升46%。私隱專員鍾麗玲提呼籲市民及機構慎防騙徒層出不窮的詐騙手法，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片，並建議以下六招自保，為自己建立「人力防火牆」，以保障個人資料私隱，免墮騙徒陷阱。
私隱專員公署去年接獲1,158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，較前一年的793宗增加46%，公署指，騙徒手法包括虛假招聘廣告，利用事主希望赴外謀生或「搵外快」的心態，誘騙事主提供個人資料以進行不法活動，部分人更被誘騙到東南亞城市，並遭禁錮及要求進行詐騙工作；近期再出現涉及騎劫即時通訊軟件的騙案，騙徒透過騎劫事主的即時通訊軟件帳戶假冒事主，向通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢或個人資料。
亦有騙徒扮電子錢包或銀行客戶服務員，訛稱保單到期，事主表示無保單亦要取消，否則會被扣錢，誘騙事主提供其銀行及個人資料，再將款項轉移至指定帳戶進行「戶口解鎖」；或盜取其銀行存款。另外透過短訊訛稱積分到期、在社交平台製售年貨、機票或旅行套票，發送超連結騙取市民資料等，「換湯不換藥」行騙手法；亦有以人工智能深度偽造技術製作詐騙影片等。
公署籲提高警覺 核實來電者身分
公署提醒巿民要提高警覺，亦切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼；即使來電者以視像形式通話，或能道出你的個人資料，仍應核實來電者身分；留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；不時更換網上銀行的密碼，拒絕向任何人提供密碼。減少在社交媒體平台及即時通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片。