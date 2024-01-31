去年整體罪案逾9萬宗按年升29% 警方︰詐騙案急增四成三

警務處長蕭澤頤向立法會保安事務委員會，匯報去年本港治安情況，指去年共錄得約9.02萬宗案件，按年升29%。蕭澤頤表示，2023年社會復常，大部分的傳統罪案均較2022年錄得升幅，但與2018年比較，不少傳統罪案則錄得頗為明顯的跌幅。如各類劫案共錄得97宗，僅略高於2022年77宗，但較2018年少34%。

本港去年全年整體罪案90,276宗，按年升29%，整體破案率31.1%；兇殺、行劫、爆竊等多種傳統罪案與2018年比較有明顯跌幅。警方指，整體罪案增加主因受詐騙案急增所帶動，而剔除詐騙案的破案率為46.2%。至於虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，接2,636宗報案，涉16億元。

去年錄得詐騙案佔整體罪案約44%，按年漲43%，當中約七成涉及網上騙案，金額逾90億元。蕭澤頤指，隨着網絡、跨境匯款和消費發展，全球不少國家或地區的詐騙和網絡騙案均顯著上升，就詐騙案去年拘逾9,000人，按年增逾七成半，其中約6,500人為傀儡戶口的持有人。

至於虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，警方去年底共接2,636宗報案，涉案金額約16億元；已接觸2,300名受害人，拘捕69人，凍結2億元。蕭澤頤指，由於案件複雜並涉大量受害人，將繼續與受害人錄口供，並審視資金流向，由於涉案人士中有人在逃，警方有需要時會向海外執法機構尋求協助。