去年火警錄3.6萬宗升3.8% 三級火增與電力有關

消防處回顧去年工作情況。去年本港錄得逾3.6萬宗火警，較2022年上升3.8%，處方解決與火警鐘誤明有關；三級火錄得9宗，亦較去年上升，處方指大部分與電力有關，又指電力因素在全年火警成因中位居第二，會以不同方式提升市民的安全意識。另外，去年施政報告中提及與大灣區落實《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，處方指，預期今年內簽署協議框架。

蘇拉與世紀大暴雨襲港期間逾千宗誤鳴 消防處長楊恩健表示，去年處理36,103宗火警召喚，較前年年上升3.8%，當中三級或以上火警佔9宗，較前年增加4宗，其中93.8%的召喚在規定時間內成功處理，比服務承諾的92.5%高1.3%。對於火警宗數較去年上升，楊恩健解釋是因火警鐘誤明宗數上升。他指，去年有2.7萬宗警鐘誤鳴，較前年多逾千宗，其中大部分發生在颱風蘇拉襲港，以及世紀大暴雨期間。 三級火方面，去年共錄得9宗，較前年多出4宗，分別來自工廠及私人住宅等，大部分與電力有關。楊恩健表示，會透過不同方法提升市民的安全意識，例如近日透過社交媒體提醒市民使用電暖爐的注意事項。

逾94%緊急救護服務能在目標時間到達 特別服務召喚方面，去年共有40,763宗，較前年上升15.4%。九月的特大暴雨期間，消防處共接獲近800宗特別服務召喚，較平日多2.5倍。暴雨後，消防處出動潛水員、消防車輛及工具，清理積水和港鐵管道內的阻塞物；又將物資運送給因道路被封而受困於石澳的居民，並搭建臨時浮橋，撤離過百居民。 救護召喚方面，隨著社會復常，救護服務召喚大幅上升至816, 329宗，較前年上升10.3%，其中緊急救護召喚佔775,625宗，較前年上升10.3%。過去一年94.3%的緊急救護召喚可以在12分鐘的目標召達時間內到場處理，比服務承諾的92.5%高1.8%。