熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-01 18:52:34

去年火警錄3.6萬宗升3.8% 三級火增與電力有關

分享：
消防處發表去年工作回顧及未來工作計劃。(林俊源攝)

消防處發表去年工作回顧及未來工作計劃。(林俊源攝)

消防處回顧去年工作情況。去年本港錄得逾3.6萬宗火警，較2022年上升3.8%，處方解決與火警鐘誤明有關；三級火錄得9宗，亦較去年上升，處方指大部分與電力有關，又指電力因素在全年火警成因中位居第二，會以不同方式提升市民的安全意識。另外，去年施政報告中提及與大灣區落實《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，處方指，預期今年內簽署協議框架。

 

蘇拉與世紀大暴雨襲港期間逾千宗誤鳴

消防處長楊恩健表示，去年處理36,103宗火警召喚，較前年年上升3.8%，當中三級或以上火警佔9宗，較前年增加4宗，其中93.8%的召喚在規定時間內成功處理，比服務承諾的92.5%1.3%。對於火警宗數較去年上升，楊恩健解釋是因火警鐘誤明宗數上升。他指，去年有2.7萬宗警鐘誤鳴，較前年多逾千宗，其中大部分發生在颱風蘇拉襲港，以及世紀大暴雨期間。

三級火方面，去年共錄得9宗，較前年多出4宗，分別來自工廠及私人住宅等，大部分與電力有關。楊恩健表示，會透過不同方法提升市民的安全意識，例如近日透過社交媒體提醒市民使用電暖爐的注意事項。

逾94%緊急救護服務能在目標時間到達

特別服務召喚方面，去年共有40,763宗，較前年上升15.4%。九月的特大暴雨期間，消防處共接獲近800宗特別服務召喚，較平日多2.5倍。暴雨後，消防處出動潛水員、消防車輛及工具，清理積水和港鐵管道內的阻塞物；又將物資運送給因道路被封而受困於石澳的居民，並搭建臨時浮橋，撤離過百居民。

救護召喚方面，隨著社會復常，救護服務召喚大幅上升至816, 329宗，較前年上升10.3%，其中緊急救護召喚佔775,625宗，較前年上升10.3%。過去一年94.3%的緊急救護召喚可以在12分鐘的目標召達時間內到場處理，比服務承諾的92.5%1.8%

消防處室內定位設備可記錄消防員在火場內的行走路徑。(林俊源攝) 專用於化生輻核事故的機械狗。(林俊源攝) 全真式抽真空抬床。(林俊源攝) 消防處回顧去年工作情況。(林俊源攝)

消防處去年12月調整入職要求，楊恩健指，截至上月14日，申請人數較去年同期增加67%，其中消防隊長及救護主任的合格率上升3成。處方預計，今年招聘727名消防及救護職系人員，包括145名主任級及582名員佐級人員。

就《粵港澳大灣區應急救援行動方案》的合作進展，楊恩健指，去年9月在保安局牽頭下，已和澳門及廣東省首次開會，期望今年內簽署協議框架。他指，目前三地需要訂立工具及人力資源清單，了解三地的強項及如何互補；又正研究在何種情況下三地需調動資源。

消防處去年亦添置新裝備，包括能於化生輻核事故中使用的機械狗、全身式抽真空抬床；又正與內地供應商合作研發一套室內定位設備。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受