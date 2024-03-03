去年訪港旅客數雖跑贏全球　江玉歡：真正夜繽紛要發自市民內心　過分堆砌魅力會失真

本港去年全年錄得3,400萬訪港旅客人次，每名過夜旅客平均消費6,939元，港府近月更落力舉辦盛事經濟催谷旅遊。立法會議員江玉歡表示，英國倫敦、泰國曼谷及土耳其伊斯坦堡去年都只有約2,000萬人次旅客，本港數字雖然跑贏全球，但市面仍然是「灰濛濛一片」、晚上水盡鵝飛，直言真正的夜繽紛要發自市民內心，若市民內心緊張枯燥，不論舉辦多少「夜繽紛」活動也會得出今天的效果。

江玉歡在社交網站撰文分析本港旅遊業復甦情況，指旅遊業本質是一種商業行為、應該要涉及消費，若旅遊業賺不到符合比例的金錢，只能帶旺各行業「做嚟有甚麼作用」，又強調香港本身有獨特魅力而毋須過分堆砌，「有如男仔追求女仔，最重要的、最長情的也是真實感。除了整容，化妝到美若天仙能捱得幾多年？」她續稱當真實感失去後，再塑造出來很多時候都會失真，「我們能否珍惜剩下的香港特色，讓他們好好保存？」

政府去年起致力在各區舉辦「夜繽紛」活動，希望帶旺市面晚間人流，江玉歡卻形容市面仍是灰濛濛一片。她解釋並非悲觀，只是在各區發現店舖慢慢結業或縮減舖面，加上晚上9時後人流逐漸減少，舉例說東區走廊如非有交通意外便能以水盡鵝飛形容、中環國際金融中心商場最旺的中菜館晚上9時15分開始要求食客結帳，「以上的，官員有冇深思吓呢？」

籲文體旅局是時候「交一些實質策略」予市民

江玉歡強調並非甚麼都不做最好，只是要做得有度、不要變成為做而做，又引述朋友認為本港主理旅遊項目的官員年紀太大，「60幾歲設計遊戲俾20、30幾歲玩，會出現甚麼效果，她更以廟街夜市作為例子，說完全欠缺新意。」最後江玉歡指文化體育及旅遊局已成立將近兩年，「也是時候交一些實質的策略給市民過目。」