去年還柙人口創2000年新高 荔枝角收押所年中局部重建

懲教署長黃國興昨在懲教署周年記者會上指，去年新收納入懲教院所的人士顯著增加，共有約1.72萬人次，較前年升三成。各院所平均每日在囚人口增至去年的8,400人，平均每日收容率由67%上升至75%。還柙人口方面，去年平均每日達逾3,000人，為2000年以來新高，較前年的2,600多人增加16%。為減輕荔枝角收押所的壓力，處方已調撥赤柱監獄和東頭懲教所的部分收容額，署方今年中將展開原址局部重建荔枝收押所的工程，以長遠紓緩過度擠逼的情況。

已解散的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林，去年底在出獄接受一年懲教署「監管令」期間離港，到英國尋求政治庇護，違反監管令。黃國興指，根據現時法例，所有更生人士在接受監管時，如果離開香港，只需通知監管人員便可，署方正研究如何修例，防止類似事件再發生。