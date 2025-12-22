去年都市固體廢物棄置量385萬公噸　連續3年下跌

香港都市固體廢物棄置量連續3年下跌，2024年為385萬公噸，平均每日10,510公噸，較2023年減少3.4%。當中廢塑膠減少11.1%、廚餘減少6.0%、玻璃下跌7.1%。而都市固體廢物人均棄置量為每日1.4公斤，比2023年按年下跌3.3%，最多人棄置的都市固體廢物分別為廚餘29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔23%及18%。另外，都市固體廢物回收率連續4年上升，由2023年的33%，升至2024年的34%，總回收量增加約5萬公噸，增長主要由廚餘及含鐵金屬所帶動。

建築廢物整體產生量增加

環保署表示，最新統計數字顯示政府成功扭轉廢物棄置量長期上升的趨勢，而回收率持續上升，政府推動減廢回收的努力均取得顯著成效。至於建築廢物方面，2024年建築廢物整體產生量較2023年每日增加4,945公噸，至平均每日50,505公噸；送往堆填區處理的建築廢物量增加約6%，至約每日4,694公噸。同期主要承建商所完成的建造工程活動較2023年上升6.3%。署方表示，整體建築廢物重用率已超過90%，為平均每日45,810公噸。

4 方向推動減廢和分類回收

展望未來，政府會把握愈來愈多市民參與減廢回收的契機，進一步推動社會建立綠色減廢回收文化，並會循4個方向，包括多用宣傳教育，改變市民行為，打造綠色生活文化；持續完善回收網絡；緊密與行業協作，共同探索和推進務實可行的環境保護措施；以及善用市場力量發展環境基建，協助綠色經濟轉型。