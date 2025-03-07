去年錄近4.5萬宗騙案 按年升一成 銀行系統偵可疑操作 助七旬長者保500萬資產

各類型的騙案每日都在香港發生，更有日漸猖獗之勢。警務處長蕭澤頤表示，去年錄得騙案近4.5萬宗，按年升近12%，當中又以假冒客服騙案佔最多。警務處昨舉辦「2025傑出銀行員工嘉許典禮」，表彰銀行業界在防騙工作中的貢獻，當中有得獎銀行利用網上系統偵查可疑操作，發現一名七旬長者轉帳至可疑個人戶口，最終成功挽救其500萬元資產。 蕭澤頤致辭時表示，去年香港錄得44,480宗騙案，較2023年升11.7%。其中以假冒客服電話騙案佔最多，有5,575宗，而在去年7月單月已錄得1,100宗。他又指，去年騙案的升幅較前兩年的逾40%顯著放緩，損失金額亦輕微下跌3,000萬港元。

為有效打擊騙案，警方與銀行業界攜手合作，推出不同措施。蕭澤頤表示，自反詐騙協調中心在2017年成立以來，截至去年底，警方與銀行界合作攔阻1,340宗騙案，拘捕818人，截回逾140億港元贓款。他說，市民成為騙案受害者不僅失去金錢，心理創傷更難以愈合，社會各界需繼續攜手，從源頭防堵騙案。 警務處昨舉辦「2025傑出銀行員工嘉許典禮」，共有18間銀行獲企業獎項，9位銀行員工獲頒「傑出銀行員工大獎」。另外，去年有368位銀行員工協助警方識別及勸阻425宗騙案，獲嘉許證書。

銀行防騙團隊每日分析個案 關注年長客戶 企業獎項方面，中銀香港獲得「合規科技應用大獎」。中銀香港防欺詐管理處防欺詐經理蔡家碧表示，防欺詐團隊部門每天會分析個案和警察的提示，即時通知分行防騙的手法或特徵。得獎有賴同事對相關騙案的熟悉，加上對年長和金額交易轉帳較大的客户特別關注。 中國工商銀行(亞洲)高級業務總監兼防範金融犯罪部主管麥永賢更獲合規科技應用大獎及反洗黑錢卓越表現大獎。他分享指，銀行正用一些系統及「紅旗」警告訊號，找一些可疑交易出來再排查，隨着犯罪方式改變，未來更要多用AI。

他指可疑交易均有跡可尋，銀行亦有系統偵測，舉例去年一名七旬伯伯在網上曾兩次轉帳100萬元到帳戶，系統檢測後警示職員，再由職員聯絡該伯伯，對方聲稱轉帳作買樓之用，但發現所轉帳戶口屬個人帳戶，加上再調查所有背景，相信長者已墮騙案，但當時伯伯仍堅持沒有受騙，銀行惟有聯絡警方介入，並決斷暫時凍結其戶口，成功挽救他約500萬元的資產。 眾安銀行獲得「實時監測大獎」和「卓越可疑交易舉報個案大獎」。眾安銀行金融犯罪合規部主管張曉暉表示，數字銀行運用科技驅動金融，一些犯罪團夥或者不法分子，不斷去測試銀行內部的偵測系統。因此，他們加強了實時監控，未來會在現有的交易監控系統，應用人工智能和機器學習的模型。

銀行經理阻客戶墮假冒官員電騙 「傑出銀行員工大獎」方面，中銀香港灣仔軒尼詩道分行副分行營運經理蘇梓欣成功阻截客戶墮入電話騙案陷阱。當日有客戶要求取消100萬元定期，並將100萬轉帳到同行「外孫」戶口，蘇梓欣聯絡客戶的親屬，家屬澄清沒有外孫後，客戶最終承認墮入「假冒官員」電話騙案。 去年警方與銀行業界推出不同措施，加強防騙。「可疑帳號警示」由「轉數快」擴至網絡銀行、櫃位及自動櫃員機，全年發出逾60萬次風險提示。此外，「騙案預警」阻逾1.99億港元損失，計劃推展至28間零售銀行，主動接觸潛在受害人，成功攔截3,051宗騙案。

打擊洗黑錢方面，由反詐騙聯合情報中心聯同10間銀行，搗破活躍於香港及內地的犯罪網絡，拘捕14人，並阻止103宗正在進行的詐騙案，成功避免合共2,400萬港元的進一步損失。另外，警方與銀行業界在2023年6月聯合推出「財富情報交換平台」。參與平台的銀行數目由初期5間擴展至10間，至今累計處理逾580宗情報報告，加速識別跨境犯罪網絡與傀儡戶口，阻截非法資金流動。