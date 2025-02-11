去年錄4.4萬宗騙案 318港漂生受騙 蕭澤頤：與內地部門合作 源頭防騙

警方去年的總體罪案數字錄得逾9.4萬宗，其中騙案錄得約4.4萬宗，按年增11.7%，其中六成為網上騙案。近日港漂學生受騙的情況備受關注，去年共有318名港漂生被騙，涉款約2.3億元，警務處長蕭澤頤表示，除了與本地院校合作推廣防騙工作外，亦會與內地相關部門合作，探討源頭教育工作，又會向學生家長發送信件。

警務處今日(11日)總結去年香港的整體治安情況。去年全港共錄得94,747宗罪案，按年升5%。整體破案率為30.4%，與2023年相若。其中詐騙案佔最多，佔整體罪案46.9%，合共錄得44,480宗，按年增加4,656宗，升11.7%，其中61.8%為網上騙案。蕭澤頤表示，詐騙案上升，主要因自去年初開始出現「假冒客服」電話騙案的新手法，去年共有5,575宗，遠高於整體騙案4,656宗的升幅。 其中內地來港的留學生受騙的情況備受關注。蕭澤頤表示，去年共錄得318宗相關騙案，涉款超過2.3億元；他表示，警方發現近八成受害者都是第一年來港，甚至開學前已被騙徒接觸。蕭續指，在去年底親自與八大院校校長見面，希望校方配合警方的防騙工作；而警方在校園的防騙亦做了不少工作，包括舉行講座、在校園張貼防騙訊息，甚至在廁所內都有，惟不少人認為事不關己。

有學生輕率態度填問卷後受騙 蕭澤頤指，近日有學生填寫問卷後仍然受騙，經了解後發現學生稱是以輕率的態度填寫問卷，認為「當然不理想」，又指所有防騙宣傳最重要是接收者抱著認真的態度。他表示，除與本地院校合作，亦會與內地相關部門，如內地反詐中心和國家移民局，探討源頭教育的工作，讓學生來港前已做妥防騙宣傳教育，例如觀看宣傳片或進行網上分享會，亦會向港漂生的家長寄信，提高他們的防騙意識。 近來太空油成為青少年群體中的新興毒品，政府將在本月14日刊憲將太空油毒品主要成分依托咪酯列為毒品，即時生效。蕭澤頤說，截至去年底的臨時數字，警方共偵破195宗涉及太空油毒品的案件，檢獲12.4公斤及510毫升依托咪酯的毒品罪案，拘捕278人，其中61人為青少年。警方上月引入太空油快速檢測包，使用「試紙」檢測煙彈是否含依托咪酯，至今有5宗案件涉及有關「試紙」。

此外，警方自去年4月起開始在全港各區安裝閉路電視，去年底共安裝615組鏡頭，並將於今年內完成首階段安裝共2,000組鏡頭。截至去年12月底，系統已協助警方偵破122宗案件，包括兇殺、行劫、爆竊等嚴重罪案，拘捕202人。另外，在閉路電視協助偵破的28宗兇殺、行劫及爆竊案中，25宗案件的平均破案時間為兩日，有效提升破案效率。蕭指，冀以後每年安裝2,000至2,500組鏡頭。 通緝犯親友助查屬一貫做法 近日有被通緝人士的親友被警方國安處帶走協助調查，警務處副處長(國家安全)簡啟恩指，警方一直有從多渠道搜集或調查，其中向通緝犯身邊的人調查及搜集資料，屬依法辦事的一貫做法。 對於目前香港國安風險的情況，簡啟恩指，國安風險一直存在，有潛逃海外者繼續危害國家安全罪行，這是很大的外國勢力干擾。此外，本土恐怖主義及軟對抗的風險仍然存在，線上線下也有涉恐涉暴的言論散布，亦有很多人仍然「打擦邊球」散播不利國安的信息，對香港國安仍構成威脅。