去年11月零售銷貨值按年跌4.2%　百貨公司貨品挫近兩成

統計處今日(4日)發表最新的零售業銷貨額數字，指去年11月本港零售業總銷貨價值的臨時估計為295億元，按年下跌4.2%；至於去年10月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升4.0%，與前年同期比較，去年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.1%。

去年首11個月累計按年 跌1.1%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，同期其他未分類消費品的銷貨價值下跌6.0%，其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(下跌8.3%)；百貨公司貨品(下跌19.3%)；服裝(下跌16.4%)；藥物及化妝品(下跌4.2%)；燃料(下跌1.9%)；傢具及固定裝置(下跌6.7%)；鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌8.1%)；書報、文具及禮品(下跌5.1%)；中藥(下跌4.7%)；以及眼鏡店(下跌0.2%)。

政府：料 訪港旅客升有利零售表現

政府發言人表示，零售業務繼上月改善後，在去年11月有所回軟，10月和11月合計，零售銷貨價值按年比較大致保持平穩，展望未來，雖然金融狀況收緊將繼續影響本地消費需求，惟政府近日進一步放寬社交距離措施及勞工市場情況繼續改善將提供支持，另外，政府預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。