去年14萬宗人才簽證獲批 郭俊峯：續有桌球界人士欲來港

入境處昨總結去年各項工作。入境處長郭俊峯表示，去年至今共接獲28宗求助個案，涉港人懷疑被誘騙至東南亞國家，其中17人日前已安全回港，另外一人昨日亦回港；至於餘下10宗個案，已按當事人或家屬意願提供協助。他又指，營救困難在於需要當地執法部門協助才能採取行動，期望能盡快把餘下的10人帶回香港。

郭俊峯指，去年近14萬宗人才入境計劃的簽證獲批，按年增加約4,000宗。此外，入境處將於今年開設新渠道，容許一定數量年輕、具備相關專業技術資格和經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種，優才計劃亦會在今年新增機制主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。