去年1484人涉傀儡戶口洗黑錢被控　警方金管局銀行業界聯手加強打擊

傀儡戶口是洗黑錢重要的一環，有不法分子不時在社交平台以金錢作招徠，引誘市民出售或出租帳戶，作洗黑錢用途。警方數字顯示，去年拘捕逾8,600人涉洗黑錢，涉款逾145億元，1,484人被控，較2023同期大幅增加2.3倍。為強打擊傀儡戶口網絡，金管局、警務處與銀行業界推出一系列新措施，包括開放更多防騙視伏器數據予銀行和儲值支付工具營辦商等。

警務處財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，去年就洗黑錢罪行拘捕8,607人，涉款的犯罪得益高達145.9億元；檢控人數達1,484人，較2023年的454人，大幅增加2.3倍。她續指，遭誘騙開設傀儡戶口的人群包括外傭、學生、低收入人士等。