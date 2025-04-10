去年1484人涉傀儡戶口洗黑錢被控　警方金管局銀行業界聯手加強打擊

傀儡戶口是洗黑錢重要的一環，有不法分子不時在社交平台以金錢作招徠，引誘市民出售或出租帳戶，作洗黑錢用途。警方數字顯示，去年拘捕逾8,600人涉洗黑錢，涉款逾145億元，1,484人被控，較2023同期大幅增加2.3倍。為強打擊傀儡戶口網絡，金管局、警務處與銀行業界推出一系列新措施，包括開放更多防騙視伏器數據予銀行和儲值支付工具營辦商等。
警務處財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，去年就洗黑錢罪行拘捕8,607人，涉款的犯罪得益高達145.9億元；檢控人數達1,484人，較2023年的454人，大幅增加2.3倍。她續指，遭誘騙開設傀儡戶口的人群包括外傭、學生、低收入人士等。
為加強阻嚇作用，警方積極就涉及傀儡戶口的案件，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）向法庭申請加刑。截至今年4月，共有95名傀儡戶口持有人遭加刑，加刑幅度由原本判刑增加13%至33%，最終判處21至75個月不等的監禁。
為加強打擊傀儡戶口網絡，金管局、警務處和銀行業界將推出一系列新措施，應對最新的金融犯罪情況。目前「可疑帳號警示」機制已涵蓋轉數快、網上銀行和櫃位轉帳等，為加強打擊傀儡戶口網絡，警務處與金管局將和銀行及儲值支付工具，開放更多防騙視伏器數據，包括銀行帳號、電話號碼和電郵地址等。金和管局助理總裁（法規及打擊洗黑錢）陳景宏表示，銀行和儲值支付工具營辦商可透過防騙視伏器數據，持續監察相關戶口。
修訂銀行業條例 設回應機制
此外，為進一步提高銀行交換訊息的能力，金管局提出修訂《銀行業條例》，當中設有兩種機制，讓銀行分享信息，其一是個別銀行之間的要求或回應機制，即一家銀行可以要求下一家銀行提供帳戶資料，作風險評估；以及一家向多家銀行發放資訊性的自發性披露機制，即某間銀行相信相關帳戶是傀儡戶口，從而通知其他銀行。陳景宏指，條例草案已於上月3月28日刊憲，本月2日提交立法會審議，爭取今年底落實。其他措施還包括分享銀行保障客戶和偵測傀儡戶口網絡的良好做法、進一步加強宣傳和公眾教育等。