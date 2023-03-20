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2023-03-20 13:42:16

去年21名教師被取消教師註冊 多涉超越師生關係交往及性罪行

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去年21名教師被取消教師註冊 多涉超越師生關係交往及性罪行。(資料圖片)

教育局指去年一共有21名教師被取消教師註冊。教育局向立法會提交文件，當中提到去年有21名教師被取消教師註冊，他們涉嫌干犯與性相關的罪行、虐兒及盜竊，以及與學生有超越師生關係的交往等，數字比2020年及2021年各有7人被取消註冊多兩倍。

教育局提供2020至2022年的數據顯示，2022年涉違反專業操守被處分的教師人數回落至104，不過被取消教師註冊的有21人，高於前兩年各有7人被釘牌。註冊資格一經取消，不准在學校(包括補習學校)任教。現職教師每3年要做刑事紀錄查核，教育局稱，為及早掌握涉及刑事罪行的教師個案，正與執法部門探討加強通報機制，執法部門逮捕教師後會隨即通知教育局，以盡快採取適當跟進行動。

教育局：若涉及嚴重違反專業操守行為  將「杜絕」其重返學校的機會

學校在聘任教師前，須要求應徵者申報曾否在港干犯刑事罪行。至於現職教師，教育局2021/22學年起為所有註冊教師每3年做一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞。教育局於文件稱，如發現有局方之前未知悉的個案，將會馬上跟進。局方又指，即使有關教師已離開教學行列，若涉及嚴重違反專業操守及違法行為，為保障學童福祉，都會嚴肅跟進，「杜絕」其重返學校的機會。

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