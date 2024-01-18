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本地
2024-01-18 04:30:28
日報

去年3400萬人訪港 逾6成內地客過夜 楊潤雄：與內地保持溝通 適時優化措施

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旅遊業

本港去年有3400萬旅客訪港。(資料圖片)

疫後本港旅遊業仍有待復甦。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，去年全年訪港人次達3,400萬，遠超預期。此外，除夕及元旦期間的訪港人次達43萬，較五一黃金周及國慶高。疫後內地旅客傾向不留港過夜，楊潤雄表示，旅客平均留港時間延長至3.5晚，66%內地旅客選擇過夜，認為長遠仍須業界合作吸客。

疫後通關近一年，政府推出不同招數吸引旅客。楊潤雄昨稱，去年全年訪港旅客達到3,400萬人次，遠超旅發局去年初預測的2,580萬人次。過去的除夕和元旦假期間，內地訪港旅客達43萬人次，平均每日有14萬人次，較同年的五一黃金周和十一國慶高16%和6%；達到2017和2018年疫情前平均約73%。

另外，來自東盟國家的旅客量亦恢復至2017至2018年同期平均的73%，其中以泰國和菲律賓較顯著，去年的11及12月分別較疫情前翻倍。楊潤雄指，東盟市場對香港的旅遊業極具潛力，旅發局會繼續向當地旅遊業界介紹香港，與業界合作推出旅遊套票，亦積極開拓穆斯林市場，邀請他們的旅遊業界訪港。

疫後旅客留港時間延長至3.5晚

疫後內地旅客傾向「一日遊」，不再留港過夜。立法會議員何敬康建議政府推出訪港折扣券，吸引旅客延長逗留時間。楊潤雄指，目前全港酒店和賓館合計提供超過10萬間客房，較2018年底增加8%；去年底平均每晚房租約為1,500元，與疫情前相若，旅客平均逗留香港時間由疫情前的3.1晚，去年第三季延長至3.5晚，去年整體過夜旅客人次比例約為50%，高過疫情前水平，而內地旅客中亦有66%選擇過夜，與疫情前相若。 他又指，內地旅客是否過夜屬個人選擇，即使政府推出短期措施，長遠仍要酒店等業界合作推出更多優惠。

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他又指，會繼續與內地相關部委保持溝通，適時討論優化個人遊計劃，以及調整內地訪港旅客的購物免稅額等多項建議，除夕煙花匯演後大批內地旅客滯留香港，有聲音冀在特別日子能夠延長兩地關口的時間。保安局長鄧炳強表示，正與深圳積極商討，考慮延長一些口岸的服務時間，包括有鐵路的口岸，以及讓汽車24小時通關，避免再發生本月初元旦當日，有大批內地旅客的擠塞情況。
 

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