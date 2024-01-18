去年3400萬人訪港 逾6成內地客過夜 楊潤雄：與內地保持溝通 適時優化措施

疫後本港旅遊業仍有待復甦。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，去年全年訪港人次達3,400萬，遠超預期。此外，除夕及元旦期間的訪港人次達43萬，較五一黃金周及國慶高。疫後內地旅客傾向不留港過夜，楊潤雄表示，旅客平均留港時間延長至3.5晚，66%內地旅客選擇過夜，認為長遠仍須業界合作吸客。

疫後通關近一年，政府推出不同招數吸引旅客。楊潤雄昨稱，去年全年訪港旅客達到3,400萬人次，遠超旅發局去年初預測的2,580萬人次。過去的除夕和元旦假期間，內地訪港旅客達43萬人次，平均每日有14萬人次，較同年的五一黃金周和十一國慶高16%和6%；達到2017和2018年疫情前平均約73%。