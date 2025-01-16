去年4500萬人次旅客訪港 留港時間微跌至3.2晚

本港旅遊業持續復甦，旅發局公布去年旅客數字，全年初步有接近4,500萬旅客人次訪港，較前一年上升31%，當中上月訪港旅客量達426萬人次，按年增加8%。以全年計，內地繼續是最大的訪港旅客市場，佔整體約76%，而隨著航空運力持續增加，非內地旅客量在過去兩個月均突破100萬人次。 去年過夜旅客的比例與前年一樣，均佔整體訪港旅客的一半，惟數據顯示平均留港時間從前年的3.6晚，微跌至去年的3.2晚，而過夜旅客的訪港滿意度和再訪香港意向指標，均高於前年水平。

長途市場旅客人次按年增五成 當局指，短途旅客以東南亞市場表現強勁，訪港菲律賓旅客人次全年接近120萬，創歷年新高，印尼和馬來西亞旅客量亦分別按年增加43%及50%；長途市場訪港旅客人次亦按年增加五成，以加拿大、澳洲在第四季表現較突出。 旅發局總幹事程鼎一稱，未來一年會加強對目標市場及客群宣傳，透過多元化旅遊產品和體驗，吸引全球旅客來港並一訪再訪。 立法會昨有議員提出口頭質詢，關注政府如何解決西九文化區交通不便情況。運輸及物流局長陳美寶稱，現時九巴W4線及專線小巴CX1線均提供往返西九及港鐵柯士甸站的服務，兩線現時足以應付需求，亦有其他經由港九多區及將軍澳往返的專營巴士及專線小巴服務。