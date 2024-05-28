去年601宗山泥傾瀉增七倍 土力處推特別提示列局部地區風險

去年世紀暴雨襲港，致多區發生山泥傾瀉。土力工程處去年共接獲601宗山泥傾瀉事故，按年增七倍；其中筲箕灣耀東道的嚴重山泥傾瀉，預計下月底完成整體山體鞏固工程後，可全面重開。該處又提及，本月已聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，會視乎情況發出，提醒公眾局部地區的山泥傾瀉風險。
土力工程處數據，去年接獲601宗山泥傾瀉報告，較2022年的76宗，增加近七倍；亦大大高於過去35年每年平均300宗，惟較2008年的863宗低，去年亦無個案釀成人命傷亡。
土力工程處副處長(港島)岑家華昨表示，土力處緊急控制中心於去年9月8至18日世紀黑雨期間，接獲181宗山泥傾瀉報告，其中有七成影響道路、行人路及建築物等，主因來自溪流、引水道或排水渠的溢流所致。
耀興道下月完成山體鞏固工程
岑家華續指，當日耀興道事故，同因上方引水道溢流引發，其中傾瀉的山石最大直徑達7米，經半年復修後，今年3月西行線已重開；重申緊急工程仍在進行中，預料下月底可完成山體鞏固工程，之後有望全面重開。
因應雨季來臨，土力工程處正加緊巡查及識別出全港約500個會對市民生活有較大影響的唯一往來行車道，包括石澳道、新清水灣道、北潭路及嶼南道等，部門在巡查時會針對有需要的斜坡進行小型維修工作，估計可在本月底完工。
岑家華又補充，處方發現當24小時滾存雨量達300至400毫米時，全港較容易出現山泥傾瀉，本月中已聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，主要是針對局部地區大雨持續，但又未達到需要發出山泥傾瀉警告的指標時，就會透過「特別提示」列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒市民注意。他強調發出提示須考慮地區範圍內斜坡數量等情況，並參考不同數據，視乎情况發出。