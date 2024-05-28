去年601宗山泥傾瀉增七倍 土力處推特別提示列局部地區風險

去年世紀暴雨襲港，致多區發生山泥傾瀉。土力工程處去年共接獲601宗山泥傾瀉事故，按年增七倍；其中筲箕灣耀東道的嚴重山泥傾瀉，預計下月底完成整體山體鞏固工程後，可全面重開。該處又提及，本月已聯同天文台推出「山泥傾瀉特別提示」，會視乎情況發出，提醒公眾局部地區的山泥傾瀉風險。

土力工程處數據，去年接獲601宗山泥傾瀉報告，較2022年的76宗，增加近七倍；亦大大高於過去35年每年平均300宗，惟較2008年的863宗低，去年亦無個案釀成人命傷亡。