去年76宗山泥傾瀉按年跌近半 土力處籲仍存風險勿鬆懈

香港不少民居和建築依山而建，甚至建於山上，臨近雨季山泥傾瀉的風險不容忽視。土木工程拓展署指，去年共收到76宗山泥傾瀉事故報告，無人傷亡，較前年的145宗減少約四成八，創2004年以來新低。惟當局指近年極端天氣或帶來更頻繁暴雨，籲市民勿掉以輕心。 攝影：蘇文傑 土力工程處副處長(港島)張秉業昨表示，去年僅發出一次山泥傾瀉警告，另接獲76宗山泥傾瀉事故報告，按年大減近48%，亦較過去35年平均每年約300宗少。他解釋是因去年暴雨次數較少和平均雨量亦少約一成，故接報的山泥傾瀉數目亦相應減少。

山泥傾瀉數目減少因雨量較少 天文台早前預測，今年雨量為「正常至偏少」，張秉業表示，山泥傾瀉與暴雨發生的位置、持續時間及密集程度等因素有關，因此很難預測今年山泥傾瀉指數的情況。不過按以往數據，若一年錄得數字低，翌年相對會較多，他以2007年為例，當年的山泥傾瀉數字為83宗，翌年便急升逾10倍至863宗，故有必要提高警覺。 惟張秉業表示，近年發現市民的危機意識有下降跡象。去年調查發現七成多市民認為大型山泥傾瀉不會發生，原因之一是過去14年，未見嚴重山泥傾瀉。他表示，「香港山多平地少，而且發展挨近山坡，山泥傾瀉的風險無可能是零」；加上近年極端天氣或帶來更頻繁暴雨，山泥傾瀉風險亦會隨之增加，認為市民不能掉以輕心。 張秉業指，處方每年會依照「長遠防治山泥傾瀉計劃」目標，鞏固150個政府人造斜坡，為100個私人人造斜坡進行安全篩選研究，以及研究30幅天然山坡所需的風險緩減工程。但他强調，要防止人命傷亡，最重要是市民提高防災避險意識，例如在山泥傾瀉及暴雨警告生效期間遠離斜坡，亦勿逗留泥石霸，若目睹山泥傾瀉發生要盡快離開，勿停留拍照。