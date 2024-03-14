去年98宗致命交通意外按年增一成 警下周一大型執法打擊違駕

馬路如虎口！根據警方數字，去年共發生98宗致命交通意外，致98人死亡，較2022年增加約10%。死亡人數中，有 63%為行人，是所有道路使用者組別中比例最高，其中39人是65歲以上的長者，佔所有行人死者總數的63%。警方的分析結果顯示，涉及致命交通意外的車輛類型中，商用車輌佔比最多，前三名分別是貨車、的士及小巴。
此外，2023年共發生1,009宗致命及嚴重受傷交通意外，當中最主要的成因為不專注駕駛，有322宗(32%)，較2022年增加超過20%，情況令人關注。
警方在全港多個地點宣傳道路安全
為提高公眾對道路安全的意識，警方交通總部於3月起聯同5個總區的道路安全組、耆樂警訊、道路安全議會及交通安全隊人員，在全港多個地點進行宣傳教育，呼籲駕駛者及行人遵守交通規則。在宣傳教育活動結束後，警方將於下周一(18日)起進行全港性的大型執法行動，針對以下與駕駛者相關的違例事項：
●不小心駕駛
●沒有讓斑馬線上的行人先行
●超速駕駛
●駕駛時手持手提電話
●酒後駕駛及毒後和藥後駕駛
●與交通燈、交通標誌及路面標記相關的違例事項等。
警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛的盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭的交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。