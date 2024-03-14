去年98宗致命交通意外按年增一成 警下周一大型執法打擊違駕

馬路如虎口！根據警方數字，去年共發生98宗致命交通意外，致98人死亡，較2022年增加約10%。死亡人數中，有 63%為行人，是所有道路使用者組別中比例最高，其中39人是65歲以上的長者，佔所有行人死者總數的63%。警方的分析結果顯示，涉及致命交通意外的車輛類型中，商用車輌佔比最多，前三名分別是貨車、的士及小巴。

此外，2023年共發生1,009宗致命及嚴重受傷交通意外，當中最主要的成因為不專注駕駛，有322宗(32%)，較2022年增加超過20%，情況令人關注。

