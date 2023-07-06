參加傑出學生選舉原為幫補家計 獲選者分享︰尋得歸屬感

不同團體會舉行傑出學生選舉，有參加學生為豐富經歷、為「整靚份履歷」、識新朋友，各有不同得著，但有學生在參加相關選舉中，尋得一份歸屬感。香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士的四年級生張海彤坦言，原只想幫補家計，去年報名參加多個獎學金計劃，包括明德會的首屆「香港傑出大學生選舉」；她在大學生選舉的計劃中參加了不同的義工活動，不單改善了溝通能力，更因為義工團隊各項活動，令自己對主辦機構產生歸屬感，更因此受到感染希望未來參加更多社會服務的活動。

張海彤指自己性格內向，計劃需要學生參與不同的義工活動，變相一定要與人溝通。隨著多次參與義工活動，義工之間像變成戰友般親密，「我哋會去不同地方探索，一起體驗(活動)，讓我變得外向。」自己在活動後，會嘗試向評審提問和聊天，了解更多賽制資訊及活動中成功人士的經歷。

張海彤最終在傑出大學生選舉中勝出，並與同期的傑出大學生組成了「傑出大學生委員會」，他們在4月前往台灣做義工，這亦是她首次離開香港。在這次義工之旅，對明德會尋找到一份歸屬感，啟發到她往後繼續做社會服務工作。她說：「希望日後有能力的時候，也能感染到其他人參與公益善事。」

明德會於去年成立，團體策劃多元化的義工項目，讓青年透過活動修養德行及建立人脈。該會「2023香港傑出大學生選舉」於昨日揭幕，即日起接受報名，截至7月15日。任何年齡介乎18至25歲、正就讀全日制大專課程的學生，或本港認可學士/碩士學位課程的學生均可參與。參加者將會參與為期兩個月的多元能力提升工作坊及義工活動，最後評選出20名傑出大學生，獲選的頭10名大學生可獲港幣一萬元獎學金，另外10位則有5千元獎學金以作鼓勵。