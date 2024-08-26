參加機管局計劃增航空業認知 23歲小妮子進修盼圓機師夢

部分人會因影視作品對某些職業產生興趣，甚至因此「入行」。23歲的袁詠芝小時候看無綫電視的劇集《衝上雲宵》後，亦對航空工作產生興趣，但之後接觸到相關知識較少，升大學時也選修生物化學及細胞生物學。其後她察覺實驗室工作與性格不合，故重拾航空夢，參加機管局第6屆「EXTRA MILE里．想高飛」旗下的「工作x假期@大嶼山」計劃，成為國泰的航務事務主任。她坦言，累積的工作經驗令她對航空業有更深認識，又用計劃的學習津貼報讀課程，盼將來可成為機師。

航班升降常受天氣等因素影響，航務事務主任負責處理機組人員的突發人手調配，確保每班航班上都有充足人手，但機組人員工作時數受民航處及航空公司規定，故在調配之餘亦要留意相關規定。袁詠芝分享，去年颱風小犬襲港，路面交通受阻，致許多機組人員無法按時抵達機場；當時剛剛加入公司，就遇到大型突發事件「好慌張、腦袋一片空白」，容易在更新機艙服務員的更表時，於公司系統中「撳錯掣」、或「唔記得要喺邊度撳」，需花更多時間完成工作，但隨經驗累積，工作漸漸上手，面對突發情況時可預計接下來每一步要做的程序，如將較遲起飛航班但已抵達機場的機組人員重新調配、致電有關人員解釋相關情況和安排等，與團隊中的同事互相配合，將影響降至最低。

袁詠芝表示，過去一年的工作讓她增加對航空業的認識，鍛煉抗壓及應變能力，處事也更獨立和果斷，一直保持成長；而對航空業興趣愈來愈大，她利用「工作x假期@大嶼山」計劃的學習津貼，報讀飛行學校的模擬駕駛課程，學習駕駛飛機的相關理論知識和實體操作，更發現「無想像中咁難以觸碰」。她亦因此堅定循航空業發展的決心，並認為計劃和課程均有助她為將來參加見習機師的面試作好準備，盼將來能成為機師。

「工作x假期@大嶼山」計劃由機管局與香港青年協會合辦，為18歲或以上、具3年或以下工作經驗的青年，安排為期一年全職的機場工作，包括空中及地勤服務、飛機維修、航空保安、餐飲、顧客服務、酒店及物流服務等；冀為業務夥伴吸引人才，培育香港航空業生力軍，創造連繫在職年青、機場業務夥伴及社區服務機構的新平台。參加者透過計劃有免費東涌住宿、學習津貼及海外交流機會，更可嘗試獨立生活。計劃至今已成功為近70人配對機場工作。