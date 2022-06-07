參考好市民獎設舉報賞金 警方特設報料熱線反恐

《香港國安法》生效後，本港整體治安大致回復穩定，惟警方發現本土極端分子的活動轉趨隱蔽及地下化，為鼓勵市民提供涉恐涉暴罪案線索，警方將於明日正式推出「反恐舉報熱線」63-666-999，鼓勵市民透過短訊及微信，舉報任何暴力及懷疑涉恐行為，同時計劃向提供可靠涉恐消息的市民發放賞金，據悉金額由數千元至數十萬元不等。

新推出的「反恐舉報熱線」前身為2019年10月反修例期間設立的「反暴力報料熱線」，供市民提供反暴力情報以協助預防及偵察罪案，至今共收到逾134萬宗舉報。至於同樣包括反恐工作的國安處舉報熱線，截至5月底共有近27萬宗舉報。雖然本港恐襲威脅級別維持在中度，即有受襲可能，但未有證據成為受襲目標，警方强調本地仍存有極端組織潛伏社區，涉嫌策劃暴力襲擊，對社會治安構成潛在威脅，遂把原有的熱線升級，並交由跨部門反恐專責組負責管理，以提升反恐效益。

賞金或達數十萬元

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，參考外國設立反恐熱線的經驗，市民提供適切的資料無疑可阻止恐襲的發生。為進一步鼓勵市民和相關業界，例如保安、實驗室、五金舖等作出舉報，警方計劃參考好市民獎及懸紅制度，向提供可靠涉恐消息的市民發放賞金；舉例現時全年好市民獎的金額為4千元，部分嚴重罪行案件的懸紅賞金可達40萬至80萬元，專責組會在案件完成檢控後，以案件的嚴重性和舉報資料的關鍵性作出評核，再確定賞金金額，不過他相信「市民熱心舉報是不計較賞金的多少。」

梁偉基又指，市民透過這條「更易記」的升級熱線63-666-999，除了可舉報暴力行為外，亦可舉報身邊任何涉恐行為，首階段將繼續保留原有的短訊及微信舉報渠道，有需要時再擴展舉報途徑。梁表示，市民毋須一定具名舉報，網上言論亦受理，「市民提供的消息愈多、愈具體，最好包括相片和影像，對調查絕對有幫助，即使是細微的資訊，專責組亦會作出適當的跟進。」他提醒，如遇緊急可疑事件，則應先致電999交由警方處理。