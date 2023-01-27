參與渣馬四分一世紀 跑手義工訴說成功感轉化成動力

馬拉松是對跑手毅力、耐力和體力的考驗，渣打香港馬拉松於1997年開始舉行，跑手霍志英從未缺席，並笑稱會「邊跑邊鬧自己為何要咁辛苦」。然而馬拉松的挑戰與成功感令他對長跑「上癮」，並履行年輕時許下「跑到60歲」的承諾，他數年前已超越目標。至於在馬拉松任義工的楊鴻波，指義工工作非常辛苦，惟克服種種困難成功舉辦活動，當中滿足感推動他持續了24年。圖、文︰李朗僑

霍志英憶述，以跑步為樂，源於年輕時「冇乜細藝」，機緣巧合下看到有關奧運的宣傳片︰馬拉松運動員倒下的畫面令他質疑「有冇咁誇張」，在好奇心驅使下參加了1979年石崗馬拉松。賽後腳拇趾起了兩顆鵪鶉蛋大小的水泡，三天無法走動。是次「驗證」沒有令他對馬拉松退卻，並成為他參與馬拉松的起點。

渣馬本年踏入第25屆，活動規模由一千多人演變至數萬人參與，霍志英無間斷以全馬跑手身份見證箇中變化。每屆賽道令他難忘，「第一屆(渣馬)97年港深跨境跑、98年喺新機場入面跑、99年喺中環開跑」。最深刻的一屆是2004年，除因當日氣溫低於攝氏10度、跑出西隧時「寒徹骨」的體驗外，首次成功達成「全馬330」(即3小時30分鐘內完成)的喜悅亦令他難以忘懷。

霍透露，自己因長期跑步致拇趾外翻，07年即使要做手術，但仍堅持完成該屆全馬，「第二日就即刻入咗醫院」。現年65歲的霍志英坦言，體能明顯下降，若未來無法在5小時內完成全馬，會改跑半馬，又提醒其他跑手，馬拉松要求一定的體能，跑手宜量力而為。