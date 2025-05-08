參與職學計劃 邊學邊做 當年學徒今成助理工程師

職專畢業生，或予人印象只能做一些藍領基層工作。但若在學時一邊工作一邊學習理論了解技能，理論與實踐兼備，加上有良好進升階梯，當可行行出狀元。職業訓練局(VTC)畢業生郭偉樂數年前參加了VTC職學計劃，獲安排到香港中華煤氣公司當學徒，其後再獲保送修讀其他課程，3年間取得8個專業牌照，成為註冊技術人員，至今在煤氣公司已晉升為助理工程師。他笑指，目標未有停步，望5年內考取註冊工程師資格。

職業訓練局(VTC)推動學徒訓練計劃多年，該計劃下受資助的「VTCEarnandLearn職學計劃」於2014年推出，學員修讀3年課程，部分課程3年間，每周有數天接受在職培訓，其他日子則到VTC接受有系統課堂教育上課。另有課程，第一年全職學生，之後兩年，「一邊工作一邊上堂」。

2015年參與職學計劃的郭偉樂到煤氣公司任用戶氣體燃料技工學徒，其後獲公司保送他兼讀VTC氣體燃料工程相關課程，他指，中學畢業後在職場工作近6年，對發展前景感迷茫，機緣下參加計劃。計劃結合課堂學習和在職訓練，他笑言過程十分享受和愉快。

任學徒期間，他取得8個專業牌照，成為註冊技術人員，並獲煤氣公司聘任為正職員工；2023年更晉升為助理工程師，薪酬較入行時倍增。他透露，現時專責煤氣立管維修，涉及與大廈管理處接洽等管理工作，並於理工大學兼讀高效能建築相關碩士學位課程，望5年內考取註冊工程師資格。

至於香港專業教育學院(IVE)土木工程高級文憑學生張穗笙，於2023年參加計劃，她之前曾於於私家醫療機構任職健康服務助理，因不忍要面對生離死別，而決定換跑道闖建造業。在金門建築任工程技術員(營造)學徒，現於地基部門邊學習邊工作，同時努力讀書。她望完成學徒訓練後，可一步步晉升成工程主管，再變為工地總管。