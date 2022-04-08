參選特首｜李家超中環廣場設辦公室 譚耀宗、譚志源將任競選辦正副主任

已宣布辭任政務司長、擬參選特首的李家超，相關工作開始籌備，全國人大常委譚耀宗稱會協助李家超進行競選工程。據悉，競選辦公室初步擬設於中環廣場，譚耀宗和政制及內地事務局前局長譚志源將出任競選辦主任和副主任。李家超亦委任立法會前秘書長吳文華等3人為選舉開支代理人。
李家超昨早到灣仔中環廣場18樓，逗留至傍晚約6時離開，僅稱「今日我沒有話要說，大家稍安毋躁。」譚耀宗則昨早約9時20分在中環廣場出現，指李家超可以勝任特首，會提名李家超及為對方助選。據悉，李家超的競選辦公室初步打算設立在中環廣場。
另外，根據選舉事務處的「招致選舉開支授權書」，李家超委任3名「選舉開支代理人」，包括立法會前秘書長吳文華、全國政協委員陳清霞，以及信和集團副主席黃永光。三人的授權書均由全國人大常委譚耀宗簽署見證。翻查資料，3人是林鄭月娥2017年參選特首時的競選辦成員，吳文華當時任選舉開支代理人，而黃永光、陳清霞則是競選辦副主任。
四大地產商表態支持李家超選特首
全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，深信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局。長江集團主席李澤鉅則指，李家超是出任下屆特首的合適人選，他將會提名對方參選。恒基兆業地產集團主席李家誠說，李家超有40多年的公共服務經驗，有能力帶領各界振興經濟及改善民生。新世界發展行政總裁鄭志剛指，新任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉。他相信李家超具備相關條件。
林鄭︰暫無政務司長 工作續有人做
李家超辭任政務司長，特區政府至今未公布相關的署任安排。特首林鄭月娥昨在例行抗疫記者會被問及時指，根據《基本法》，行政長官負責提名，並報請中央任命及任免主要官員，需要中央作一併考慮。她亦拒絕評論李家超是否勝任特首，「有關於第六任行政長官各方面問題，我不會評論。但大家放心，暫時沒有政務司司長，工作都會繼續有人做的。」
至於李家超獲委任為資格審查委員會主席，是否存在利益衝突，林鄭月娥稱，法例無寫明必須由政務司長擔任主席，稍後將會重新任命委員會主席，相信加上3位非官方成員可以適時處理特首選舉的參選資格審查。
出席同一場合的勞福局長羅致光亦稱，「我從來不會評論個別官員表現，只會評論有關政策。過去數十年我參與政治或政策工作，都是我保持的基本原則，作為問責官員更加不會評論以前的同事。」
署理民政事務局長陳積志昨早亦到荃灣西樓角花園視察防疫服務包補發站時則指，李家超是「好好的領導」，與對方一直合作無間，祝願他工作順利。對於下屆會否留任，陳積志只強調，會做好目前工作。