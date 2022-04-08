參選特首｜李家超中環廣場設辦公室 譚耀宗、譚志源將任競選辦正副主任

已宣布辭任政務司長、擬參選特首的李家超，相關工作開始籌備，全國人大常委譚耀宗稱會協助李家超進行競選工程。據悉，競選辦公室初步擬設於中環廣場，譚耀宗和政制及內地事務局前局長譚志源將出任競選辦主任和副主任。李家超亦委任立法會前秘書長吳文華等3人為選舉開支代理人。

李家超昨早到灣仔中環廣場18樓，逗留至傍晚約6時離開，僅稱「今日我沒有話要說，大家稍安毋躁。」譚耀宗則昨早約9時20分在中環廣場出現，指李家超可以勝任特首，會提名李家超及為對方助選。據悉，李家超的競選辦公室初步打算設立在中環廣場。

另外，根據選舉事務處的「招致選舉開支授權書」，李家超委任3名「選舉開支代理人」，包括立法會前秘書長吳文華、全國政協委員陳清霞，以及信和集團副主席黃永光。三人的授權書均由全國人大常委譚耀宗簽署見證。翻查資料，3人是林鄭月娥2017年參選特首時的競選辦成員，吳文華當時任選舉開支代理人，而黃永光、陳清霞則是競選辦副主任。