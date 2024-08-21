又執一間｜九龍城影藝下周一最後放映 楊潤雄指不代表生意差

本港再有戲院結業，影藝戲院位於九龍城廣場的戲院因租約期滿，下周一為最後營業日，累計今年已有6間戲院宣布結業。文化體育及旅遊局長楊潤雄指，不能因一間戲院結業便說業界生意差，又稱戲院座數近年平穩。有影評人認為，整體入場看電影的觀眾持續減少，戲院汰弱留強屬正常情況；有電影業界則形容情況比之前更嚴峻，但相信戲院營運商壯士斷臂必有其原因。

楊潤雄回應事件稱，過往數年戲院座位數目相若甚至有輕微增長，不能因一間戲院結業就說業界生意不好，而生意多寡亦要視乎當時有哪些電影上映。他又稱，近期都看到有新戲院開幕，政府會繼續與業界努力做好推廣電影工作，呼籲市民多外出消費和看電影，「喺戲院睇戲，始終同喺屋企睇戲又有啲唔同。」

由銀都機構旗下銀都娛樂營運的影藝戲院昨在社交網頁宣布，位於九龍城廣場的戲院因租約期滿，將會營業至下周一(26日)，感謝觀眾一路以來支持。翻查資料，今次結業的戲院於2019年底開幕，日後影藝戲院將剩下青衣城和銅鑼灣翡翠明珠廣場院線。今年本港已先後有6間戲院宣布結業，包括銅鑼灣總統戲院、MCL海怡戲院等，以及因所在場地重建而停業的九展星影匯(見表)。最新宣布結業的影藝戲院(九龍城)，所在的九龍城廣場早前亦已獲城規會同意重建方案。

影評人：豁免網上購票手續費有成效

影評人葉七城接受本報查詢時表示，個別戲院結業對戲院業界影響不大，因為整體入場看電影的觀眾持續減少，而部分設備較差的戲院「汰弱留強係正常」。他又稱，有一類觀眾把看電影視作娛樂，他們入場前會考慮票價、電影種類和是否值得入場觀看等因素，才會考慮入戲院，「唔係經常去睇戲嘅人係考慮票價。」葉又指，本港的獨立戲院較難生存，可以用硬件和票價吸引觀眾，至於有統一宣傳、排片策略較佳的院線戲院，建議可以放映較特別或小眾的電影，確立更清晰的定位，坦言戲院「靠食大眾電影就好被動，自己都做唔到啲咩」。

近期有戲院推出俗稱「盲盒」的新片神秘場，觀眾要在放映一刻始知會欣賞哪齣電影。葉七城稱這種策略有成效、能牽引觀眾好奇心，即使電影不合心意都可當作一種平價娛樂，「觀眾會覺得著數咗。」他並稱，本港戲院應逐步恢復旺區院線的周末午夜場和豁免網上購票手續費，「舉例4個人好快想知買唔買到飛，但網上買飛要手續費……對唔係成日睇戲嘅人(豁免手續費)係吸引。」

田啟文：盼業主可傾一傾

香港電影工作者總會發言人田啟文向本報稱，戲院座位減少，可供觀眾選擇的地方亦減少，作為電影業界當然覺得情況比之前更加嚴峻，形容片商在院線排片的競爭變得更大，舉例稱《九龍城寨之圍城》之前票房可以破億元，惟放映場地減少後，「有一部好戲想破億就難。」他指，戲院營運商要壯士斷臂必有其原因，運作成本亦不菲、場地限制多，「結咗業想開返就難」，又透露有業主不知民間疾苦般「係咁加租」，他只希望日後不會再有太多戲院結業，「租約係咪大家可以傾一傾。」