及早準備鄰舍互助 提高社區氣候韌性 紅十字會倡國際合作 應對極端氣候危難

十號風球、世紀黑雨、酷熱高溫、廣泛地區嚴重水浸……這些極端天氣帶來的威脅，已是許多港人的親身經歷。面對極端天氣成為全球新常態，香港亦必須正視挑戰，提升整體「氣候韌性」與防災意識。香港紅十字會於10月14至15日舉辦「氣候韌性：攜手行動」國際減災會議，邀請本地與國際的專家學者、非政府組織及社區代表，集思廣益，探討如何透過創新合作，提升全球與社區的氣候適應能力。 香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授SBS，OBE，JP作為會議特別嘉賓，接受訪問時指出，香港位處亞熱帶，市民向來習慣夏季颱風來襲，但近年極端天氣導致颱風頻率和強度明顯上升，造成的損害亦更大。近年亦有多場難以預測的大雨，對社區造成很大影響：「記得今年8月初那場黑雨，由8月4日晚上至8月5日接近中午——如此長時間的大雨，自十九世紀有數據至今，也是相當罕見。」陸恭蕙指，因應氣候變化，這些情況以後發生的數量和強度都會有所增加。由於香港地勢多山，暴雨和颱風加劇山泥傾瀉的風險。而高樓密集導致的「屏風效應」亦令市區空氣不流通，氣溫進一步升高，使人體更難散熱，影響健康。

市民力量不可或缺 社區互助至關重要 香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻指，弱勢群體往往承受最大的氣候災難衝擊，因此紅十字會的服務亦聚焦支援這些群體。 她提到過去曾在風季前到北區村落派發救災物資，起初村民反應冷淡，但經歷風災後態度明顯改變，反映災前教育與應急準備的重要性。以大澳為例，香港紅十字會多年來在風季前派發沙包、擋水板，更動員義工協助村民抬高家具電器，平日亦積極進行防災教育，全力減輕水浸帶來的損失。 蘇婉嫻呼籲市民提高警覺：「天災無情，不分地區。2023年黑雨期間黃大仙商場嚴重水浸，證明巿區亦難倖免。防災準備應成為全民共識。」 「香港在氣候災難面前的脆弱程度，與其他地區相比絶不能掉以輕心。」她總結道：「正因如此，我們更需要透過這次國際會議，參考並學習各地經驗，才能持續進步，更好地應對未來挑戰。」

預警系統與科研並進 提升應變能力 陸恭蕙亦指，聯合國近年提倡「預警為本」災害應對模式，即通過科學監測，及早通知社會各界作出準備，紅十字會在當中扮演重要角色，社區層面亦應推動鄰里互助，尤其是住在高樓大廈中的長者，更需鄰舍關懷避免悲劇。 她提到早前海洋公園受水浸破壞，即使酒店事前已部署措施，仍難阻損害，反映防災仍有很大改進空間，科研人員需尋找更創新、有效的方法應對。 宣傳教育與社區項目並重 建構韌性社區 提到防災，蘇婉嫻指香港紅十字會工作主要分為「預備」及「行動」兩大方向。除了舉辦展覽、入校教育、傳媒宣傳外，也針對弱勢社群推行防災項目。例如與科研團體合作，在大澳海岸放置由蠔殼造成的組件，強化生物多樣性及減低風暴潮風險；在薄扶林村更換疏水磚；亦資助劏房戶添置具能源效益的電器及補貼電費，改善居住環境，保障健康。 面對日趨嚴重的氣候災難，全球對氣候科研日益重視。陸恭蕙表示，香港科技大學將持續研發熱帶氣候模型，更精準預測極端天氣帶來的災害風險。由於香港樓宇密集，風險評估更具挑戰，科大亦因此收到不少業主、發展商及保險業界查詢。政府部門如天文台亦與大學合作，透過科研預警，加強防災準備。 整合資訊 建立一站式防災平台 香港紅十字會與科大合作，建立了一站式防災地圖平台，市民只需註冊登記，當極端天氣來襲時，系統便會發送預警短訊，用家亦可於地圖上搜尋所處位置附近的天氣資訊及應急服務等。網站資訊實時更新，確保準確，以助市民更好應對氣候危難。除了紅十字會外，科大亦與國際氣候機構及東南亞地區的大學合作，協助優化數據收集及應用，提升地區預警能力，減低災害對社區的影響。

聯合企業與國際夥伴 建立多層次防災網絡 提到國際合作，香港紅十字會亦於國際減災工作上佔重要地位，其中社區備災服務高級經理楊綺華擔任亞太區社區韌性小組主席，帶領區內國家小組成員探討有關減災、氣候適應等議題。蘇婉嫻指，亞太地區經常出現不同氣候災難，故紅十字會於亞太地區的備災工作亦較多，透過項目發展及建立國際平台，有助進一步推動經驗交流。本地方面，紅十字會於超過十個地區進行防災備災工作，包括大澳、西貢、洪水橋、深水埗、油尖旺、薄扶林村等。過去一年接觸超過4,500名受惠者，當中包括長者、殘障人士、少數族裔等。如為少數族裔安排備災培訓，提供不同少數族裔語言的備災訊息、向視障人士提供培訓及進行緊急逃生練習等，為不同需要的人士提供適切資訊。香港紅十字會亦與近二十間企業設立韌性社區夥伴，企業除捐款支持備災工作，亦可派員參與紅十字會的訓練，當香港出現危難事故時，企業可派出義工協助。 面對極端氣候日益頻繁，香港紅十字會將繼續透過與本地及國際持份者攜手合作，推動社區減災與氣候適應工作，提升整體社會的氣候韌性，為香港構建更安全、更有準備的未來。