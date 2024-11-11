友愛邨命案 34歲男子買宵夜招殺身之禍 眼神問題引武鬥 警拘4漢涉謀殺

屯門友愛邨發生一宗因眼神問題引起的謀殺案。一名34歲男子周日凌晨落街買宵夜，懷疑與他人「因眼神問題」產生爭執，繼而動武，他其後負傷回家後在客廳暈倒送院不治。消息指，男子當晚聞見兩批人打架遂在旁觀戰，未料捲入戰團遭數漢圍毆。警方調查後以涉嫌謀殺拘捕4名男子，相信各人與死者互不相識，至於死者確實死因仍有待驗屍後確定。 警方昨凌晨1時許接獲一名男子報案指，其34歲何姓兒子在友愛邨愛暉樓寓所的客廳暈倒，昏迷的男子送屯門醫院搶救後不治，惟醫護人員發現死者傷勢有可疑，通知警方跟進。警方重案組隨後接手案件，聯同反黑組和情報組等調查，包括到死者生前買外賣的友愛邨街市調查和蒐證，又封鎖友愛邨數幢住宅調查，最終以涉嫌謀殺在4個不同住所拘捕4名涉案男子，年齡介乎58至64歲。據悉，4人分別已退休或從事建築業，屬朋友關係。

警：不涉及三合會活動 屯門警區助理指揮官(刑事)王慧芝昨晚交代案情指，案發於凌晨零時46分，初步調查相信死者買外賣時，與部分被捕人士因眼神問題產生爭執，繼而動武，但主要是拳腳交而不涉武器。她續說，相信死者與被捕人士本身互不相識、沒有其他交集，事件不涉及三合會活動。警方現正繼續調查，了解有否其他涉案人士，至於死者自身有否隱疾就要待解剖確認死因。 消息：街市大牌檔兩枱食客起爭執 現場消息指，案中遇害的34歲何姓男子當時疑因「八卦」上前當「塘邊鶴」觀戰，其間更一度出言勸止，未料被捲入戰團遭數人圍毆。另據悉，案發前友愛邨大牌檔有兩枱食客爭執，及後被趕至友愛邨街市對開繼續吵架。有大排檔職員向傳媒憶述，當時一枱準備結帳離開的地盤工人去洗手間時，與另一枱南亞裔人士發生碰撞並口角，其間疑有人爆粗引起南亞漢不滿。大牌檔職員與動怒南亞漢親友見該名南亞漢準備「擸起」膠凳動武，遂上前制止，但不清楚其後兩批人有否繼續爭執。

昨另有消息指，死者遇襲後頭部受傷但仍然清醒，負傷返回愛暉樓寓所，其父見他氣息不佳遂遞水給他飲，詎料一飲馬上噴血。家庭醫生李福基指，若腦內出血便不應飲水，因顱內壓會升高並會出現嘔吐等徵狀，當飲水時嘔吐就有機會「落錯格」導致「濁親」致死，形容涉及會「濁親」的情況都不應飲水，強調從急救角度最基本是"do no harm"(不作任何傷害)，建議大眾遇到類似危急情況也應尋求專業協助。 急症科專科醫生朱國強就提到，當人體失血過多的時候飲用大量的水，猶如以水稀釋體內的血液，使其帶氧作用減少，此情況下就有機會致死，惟強調流失血量和飲水的比例需要不合比例般多才會發生，大部分情況下不會因而惡化。他認為，如發現有受傷個案正嘔血或噴血，應馬上安排求醫和接受專業診斷。