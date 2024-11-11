友愛邨謀殺案｜34歲死者無業靠父親接濟 老父今認屍 （更新）

屯門友愛邨昨日（10日）發生謀殺案。一名34歲男子落樓買宵夜時，疑與人因眼神問題爭執，被數人毆打，回家後吐血暈倒，最終搶救無效死亡，警方列謀殺案跟進，拘捕4名男子。
死者家屬今認屍
死者的父親及一名男親友今日（11日）早上到富山公眾殮房認屍，二人辦理手續後，由重案組探員陪同下離開。據知，二人將到警署處理後續事宜。
死者生前無業靠父供養
有街坊向傳媒表示，早年死者與父母及胞妹一家四口同住於愛暉樓一個單位，他身形肥胖，人稱「肥仔」，多年無業，主要靠父親供養，偶然做淘寶代購賺點零用錢。父親任職道路維修工，母親是全職主婦，胞妹則已婚遷出，最近將一歲女兒帶返友愛邨外家代為照顧。在街坊眼中，肥仔脾氣不算壞，對他遇襲身亡感愕然。
事發於昨日（10日）凌晨1時12分，一名34歲男子在街市熟食檔買宵夜時，聽到附近有人爭吵故上前查看。其間死者與兇徒疑因眼神問題爭執，曾「一揪幾」，但最終變成被約4人圍毆，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警，指兒子在客廳暈倒，警方接報後到場，由救護車將他昏迷送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。重案組接手調查，封鎖案發的友愛街市門口對出空地，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。警方表示，死者與被捕4人並不認識，將案改列謀殺案調查，先後拘捕4名人士。