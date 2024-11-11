友愛邨謀殺案｜34歲死者無業靠父親接濟 老父今認屍 （更新）

屯門友愛邨昨日（10日）發生謀殺案。一名34歲男子落樓買宵夜時，疑與人因眼神問題爭執，被數人毆打，回家後吐血暈倒，最終搶救無效死亡，警方列謀殺案跟進，拘捕4名男子。

死者家屬今認屍

死者的父親及一名男親友今日（11日）早上到富山公眾殮房認屍，二人辦理手續後，由重案組探員陪同下離開。據知，二人將到警署處理後續事宜。