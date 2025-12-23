友邦嘉年華登陸中環 80米巨塔衝雲霄 雜技團齊登場

在冬日的海風中，中環海濱搖身一變成為巨型遊樂場。由Great China Entertainment Group(GCEG)主辦、友邦香港冠名贊助的「友邦嘉年華」昨日開幕，場內超過50款機動遊戲及攤位遊戲，部分機動遊戲更是首次登陸香港，同場亦有雜技團表演。主辦方表示，開幕首兩日門票收益全數捐贈作慈善用途，並推出「玩具捐贈計劃」，鼓勵遊客將贏得的毛公仔轉贈有需要的家庭。
今屆嘉年華以「香港經典」為主題，一連舉行70天，至明年3月1日結束，為歷屆最長。場內超過50款機動遊戲及攤位遊戲，當中十項更是首次登陸香港；焦點之一，莫過於高達80米的移動式「大笨鐘塔」，讓遊客坐上鞦韆直衝雲霄，俯瞰中環景色。
攤位遊戲區則設有27個攤位，訪客可從中贏取限定毛公仔獎品；美食區則出售各式美食。另外，嘉年華亦邀來知名的英國「Gandey’s Circus」，每場設60分鐘雜技匯演，展示多項驚險絕技。
設玩具捐贈計劃
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，嘉年華捐出逾5萬張門票予慈善及社區團體，設「玩具捐贈計劃」，讓遊客把贏得的毛公仔轉贈有需要家庭。GCEG首席執行官Randy Bloomy亦指，活動是重要里程碑，展現為香港帶來國際級娛樂的承諾；開幕首兩日門票收益全數捐予慈善，期望凝聚人心、帶來希望。
玩機動遊戲及攤位用代幣
嘉年華入場須憑門票，而遊玩機動遊戲及攤位遊戲則須額外使用代幣。成人門票方面，非高峰日子票價為港幣140元，普通日子150元，高峰日子160元，均包括一人入場及10個代幣；小童3款門票介乎95至105元，附送7個代幣；每款機動遊戲和攤位遊戲各收不同數額代幣。當中部分攤位遊戲每次約收兩個代幣。而雜技團除入場門票另須付150至575元進場。
海洋公園與Sanrio合作
除了友邦嘉年華外，本港仍有其他活動舉行。海洋公園與人氣IP「Sanrio」合作，Hello Kitty、布甸狗、Kuromi等角色現身園內，合作延至明年8月。粉絲可購買遊園探險卡盲包，暢玩全園20個角色主題互動遊戲，探索神奇的光影體驗。另有海洋探險造型Sanrio角色打卡位，以及不同角色不定期與遊客見面。