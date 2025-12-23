友邦嘉年華登陸中環 80米巨塔衝雲霄 雜技團齊登場

在冬日的海風中，中環海濱搖身一變成為巨型遊樂場。由Great China Entertainment Group(GCEG)主辦、友邦香港冠名贊助的「友邦嘉年華」昨日開幕，場內超過50款機動遊戲及攤位遊戲，部分機動遊戲更是首次登陸香港，同場亦有雜技團表演。主辦方表示，開幕首兩日門票收益全數捐贈作慈善用途，並推出「玩具捐贈計劃」，鼓勵遊客將贏得的毛公仔轉贈有需要的家庭。

今屆嘉年華以「香港經典」為主題，一連舉行70天，至明年3月1日結束，為歷屆最長。場內超過50款機動遊戲及攤位遊戲，當中十項更是首次登陸香港；焦點之一，莫過於高達80米的移動式「大笨鐘塔」，讓遊客坐上鞦韆直衝雲霄，俯瞰中環景色。