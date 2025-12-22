友邦嘉年華開鑼 80米巨塔震撼登場

在冬日的海風中，中環海濱搖身一變，成為一個巨型遊樂場。由Great China Entertainment Group(GCEG)主辦、友邦香港冠名贊助的「友邦嘉年華」昨日正式開幕，場內超過五十款機動遊戲及攤位遊戲，部份機動遊戲更是首次登陸香港，同場更有馬戲團表演上演。主辦方表示，開幕首兩日門票收益全數捐贈慈善，並推出「玩具捐贈計劃」，鼓勵遊客將贏得的毛公仔轉贈有需要的家庭。

今屆嘉年華以「香港經典」為主題，將一連舉行70天，至2026年3月1日結束，為歷屆最長。場內超過五十款機動遊戲及攤位遊戲，當中十項更是首次登陸香港；最矚目的焦點，莫過於高達八十米的移動式「大笨鐘塔」，讓遊客乘坐上千秋直衝雲霄，俯瞰中環美景。