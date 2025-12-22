友邦嘉年華開鑼 80米巨塔震撼登場

在冬日的海風中，中環海濱搖身一變，成為一個巨型遊樂場。由Great China Entertainment Group(GCEG)主辦、友邦香港冠名贊助的「友邦嘉年華」昨日正式開幕，場內超過五十款機動遊戲及攤位遊戲，部份機動遊戲更是首次登陸香港，同場更有馬戲團表演上演。主辦方表示，開幕首兩日門票收益全數捐贈慈善，並推出「玩具捐贈計劃」，鼓勵遊客將贏得的毛公仔轉贈有需要的家庭。
今屆嘉年華以「香港經典」為主題，將一連舉行70天，至2026年3月1日結束，為歷屆最長。場內超過五十款機動遊戲及攤位遊戲，當中十項更是首次登陸香港；最矚目的焦點，莫過於高達八十米的移動式「大笨鐘塔」，讓遊客乘坐上千秋直衝雲霄，俯瞰中環美景。
攤位遊戲區就設有27個攤位，除了有扔環、釣鴨子等多種遊戲，訪客可從中贏取限定毛公仔獎品；美食區則香氣四溢，讓人大快朵頤。另外，嘉年華更邀來享譽國際的英國「Gandey’s Circus」，帶來六十分鐘的「冬日世界雜技團」匯演，當中會展示凌空而行，滾軸溜冰演員極速旋轉，小丑的幽默表演等多項驚險絕技。
設玩具捐贈計劃
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，在香港需要支持的時刻，嘉年華捐出逾5萬張門票予慈善及社區團體，並設「玩具捐贈計劃」，讓遊客把贏得的毛公仔轉贈有需要家庭。GCEG首席執行官Randy Bloomy亦指，活動是重要里程碑，展現為香港帶來國際級娛樂的承諾；開幕首兩日門票收益全數捐予慈善，期望凝聚人心、帶來希望。
玩機動遊戲及攤位須使用代幣
嘉年華入場須憑門票，而遊玩機動遊戲及攤位遊戲則需額外使用代幣。成人門票方面，非高峰日子票價為港幣140元，普通日子150元，高峰日子160元，均包括一人入場及10個代幣；小童門票則在非高峰日子定價95元，並附送7個代幣，普通日子票價100元，高峰日子則為105元。主辦方同時提供額外代幣套票，20枚售價180元，50枚套票則為450元。而雜技團除入場門票外，另須付150至575元入場