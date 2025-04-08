反修例案件約96%已審結 司法機構料可改善法律程序輪候時間

2019年的反修例衝突逾萬人被捕。截至2024年，已提交各級別法院審理的反修例案件有2,350宗，約96%已經審結；已審結的國安案件則約佔八成六。司法機構預期，增聘司法人手和推行各項措施後，未來數年各級法院法律程序的平均輪候時間，將可望平穩實質改善。

立法會昨舉行特別財委會，司法機構政務長梁悅賢在會上表示，司法機構在24/25年度，繼續優先處理與2019年反逃犯條例修訂事件相關的案件及與國家安全相關的案件。截至去年，已提交各級別法院審理的2,350多宗反修例案件中，已審結約2,260宗，約佔96%；國安案件約有230宗，已審結的約200多宗，約佔86%。