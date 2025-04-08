反修例案件約96%已審結 司法機構料可改善法律程序輪候時間

2019年的反修例衝突逾萬人被捕。截至2024年，已提交各級別法院審理的反修例案件有2,350宗，約96%已經審結；已審結的國安案件則約佔八成六。司法機構預期，增聘司法人手和推行各項措施後，未來數年各級法院法律程序的平均輪候時間，將可望平穩實質改善。
立法會昨舉行特別財委會，司法機構政務長梁悅賢在會上表示，司法機構在24/25年度，繼續優先處理與2019年反逃犯條例修訂事件相關的案件及與國家安全相關的案件。截至去年，已提交各級別法院審理的2,350多宗反修例案件中，已審結約2,260宗，約佔96%；國安案件約有230宗，已審結的約200多宗，約佔86%。
梁悅賢指，雖然有待審理的案件包括多宗審期長的複雜案件，但司法機構預期，當增聘司法人手和推行各項措施後，未來數年各級法院法律程序的平均輪候時間，將可望平穩實質改善。
司法機構來年開支預算為28億
與免遣返聲請相關案件方面，梁悅賢表示，2016至2024年間，約有2.4萬宗司法覆核許可申請和相關上訴向法庭提出，1.55萬宗已完成。獲原訟庭批予許可的案件約有280宗，佔已處理的許可申請2.9%。她又指，司法機構過去4年大致維持平均每年處理約1,560宗免遣返聲請案件，透過短期任命暫委法官及精簡行政程序，預計來年每年可處理逾2,000宗案件。
梁悅賢又指，25/26年度開支預算為28億620萬元，較上一個年度的修訂預算增加6.5%，主要填補現有司法職位空缺，並聘用臨時司法人手等。司法職位的編制現時為211人，現任法官及司法人員共有160人。最新一輪高等法院原訟法庭法官的招聘工作已於去年11月展開，區域法院法官及常任裁判官的招聘工作將於今年稍後展開。