反修例檢控不設追溯期 遊行集會須評估風險 周一鳴：冀人人明白維護國安是己任

警務處長周一鳴上周正式履新，接棒成為新任「一哥」。他甫上任，即表明日後工作涵蓋三大方向，擺首位的是維護國家安全。周一鳴強調，國安法非「洪水猛獸」，希望將來市民明白維護國安是己任；又指現時國安風險仍然存在，警方考慮遊行集會的申請時，仍要作風險評估。此外，2019年的反修例風波，大批年輕人被捕，周一鳴指，案件沒有所謂追溯期，每個個案都有不同處理方法，大原則是「依法依規處理」。
周一鳴上任翌日接受傳媒訪問，並重申未來工作的三大重點，包括維護國家安全、推動智慧警政，以及鞏固警隊內部團隊文化，而維護國安則放在首要位置。他上任當日，曾稱有很多人嘗試利用媒體和文化藝術項目「軟對抗」。周一鳴強調，國安法非為藝術創作設紅線，香港曾舉辦不少大型文藝活動，眼見一眾藝術工作者都十分享受，可見國安法並無影響，不應把創作自由與國安法混為一談。
周一鳴又指，國安法有不同層面，不應只著眼於執法，像網絡安全也屬國安範疇，例如早前三讀通過的《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》。他稱，國安法與其他法例無異，「但國安是重中之重」，希望將來人人都明白，維護國家安全是己任。
審批遊行須考慮活動性質
自2019年後，本港大型遊行或集會數目大幅下降。根據警方數字顯示，去年共錄得公眾遊行384宗，較2018年的1,097宗，大跌六成半；至於公眾集會則有613宗，而2023年和2018年則分別有15,892及10,783宗。對於日後處理遊行集會申請的方向，周一鳴回應指，雖然《基本法》或《公安條例》均列明公眾有集會和遊行的權利，惟自2019年後，有所謂的公眾集會是「掛羊頭賣狗肉」。
周一鳴又謂，不評論遊行或集會是否唯一表達方法，惟強調「在處理手法上，需要做一個風險評估。」當中包括集會的性質、活動搞手的原意等。他強調，警方在處理遊行集會的申請上，不存在所謂寬鬆與收緊，「現在看似平靜，但不是完全沒有(國安風險)，仍有人蠢蠢欲動，暗湧處處，這樣的情況下，我們是否要更加小心呢？」
繼續重視青年工作 冀給予機會
周一鳴過往大部分時間專注刑偵和情報搜集的工作，較少在公開場合露面；直至2019年，他擔任九龍西總區副指揮官，負責處理「理大圍城」為公眾認識，而整個行動拘捕逾1,300人。6年後再次憶述當日的情景，依舊感受甚深。他指：「很多年輕人被捕後，第一件事是喊，不知道為何要出來，朋友叫就出來。」
周一鳴當日曾稱，拘捕與否並非重點，更關注在校園裡示威者的身心健康，拘捕與否之後才說。而至今單就理大衝突，逾400人被起訴，整場社會運動中，逾6,000人未被起訴。對於未來的檢控工作，周一鳴回應稱，有需要就繼續；又指沒有所謂的追溯期，強調「犯法就是犯法，問題在於是否有證據」。
剛卸任的前警務處長蕭澤頤在任期間重視青少年工作，周一鳴認為，這些工作應要繼續，「希望每一個年輕人都有機會，我們常說，未來是年輕人的，應盡早給予機會他們。」他又指，近年警隊花了不少資源在警隊與年輕人關係這方面，例如夥拍學校或家教會等，灌輸守法觀念；且年輕人招募方面亦有改善，證明警隊為年輕人接受。