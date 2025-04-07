反修例檢控不設追溯期 遊行集會須評估風險 周一鳴：冀人人明白維護國安是己任

警務處長周一鳴上周正式履新，接棒成為新任「一哥」。他甫上任，即表明日後工作涵蓋三大方向，擺首位的是維護國家安全。周一鳴強調，國安法非「洪水猛獸」，希望將來市民明白維護國安是己任；又指現時國安風險仍然存在，警方考慮遊行集會的申請時，仍要作風險評估。此外，2019年的反修例風波，大批年輕人被捕，周一鳴指，案件沒有所謂追溯期，每個個案都有不同處理方法，大原則是「依法依規處理」。 周一鳴上任翌日接受傳媒訪問，並重申未來工作的三大重點，包括維護國家安全、推動智慧警政，以及鞏固警隊內部團隊文化，而維護國安則放在首要位置。他上任當日，曾稱有很多人嘗試利用媒體和文化藝術項目「軟對抗」。周一鳴強調，國安法非為藝術創作設紅線，香港曾舉辦不少大型文藝活動，眼見一眾藝術工作者都十分享受，可見國安法並無影響，不應把創作自由與國安法混為一談。

周一鳴又指，國安法有不同層面，不應只著眼於執法，像網絡安全也屬國安範疇，例如早前三讀通過的《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》。他稱，國安法與其他法例無異，「但國安是重中之重」，希望將來人人都明白，維護國家安全是己任。 審批遊行須考慮活動性質 自2019年後，本港大型遊行或集會數目大幅下降。根據警方數字顯示，去年共錄得公眾遊行384宗，較2018年的1,097宗，大跌六成半；至於公眾集會則有613宗，而2023年和2018年則分別有15,892及10,783宗。對於日後處理遊行集會申請的方向，周一鳴回應指，雖然《基本法》或《公安條例》均列明公眾有集會和遊行的權利，惟自2019年後，有所謂的公眾集會是「掛羊頭賣狗肉」。

周一鳴又謂，不評論遊行或集會是否唯一表達方法，惟強調「在處理手法上，需要做一個風險評估。」當中包括集會的性質、活動搞手的原意等。他強調，警方在處理遊行集會的申請上，不存在所謂寬鬆與收緊，「現在看似平靜，但不是完全沒有(國安風險)，仍有人蠢蠢欲動，暗湧處處，這樣的情況下，我們是否要更加小心呢？」

繼續重視青年工作 冀給予機會 周一鳴過往大部分時間專注刑偵和情報搜集的工作，較少在公開場合露面；直至2019年，他擔任九龍西總區副指揮官，負責處理「理大圍城」為公眾認識，而整個行動拘捕逾1,300人。6年後再次憶述當日的情景，依舊感受甚深。他指：「很多年輕人被捕後，第一件事是喊，不知道為何要出來，朋友叫就出來。」