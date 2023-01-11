反制入境限制措施 中國停發日韓公民簽證

因應中國內地放寬防疫措施及恢復公民外遊，部分國家和地區對從內地入境的旅客實施額外限制措施，包括提供啟程前的核酸檢測和落地檢測，中方認為有關措施無科學基礎並帶有歧視，揚言會採取對等措施。中國昨起暫停簽發南韓公民赴華短期簽證，並視乎韓方對華歧視性入境限制措施取消情況再調整。南韓其後宣布，新增香港和澳門航班限制措施，昨起至2月底只可使用仁川機場，也不准到仁川後轉機往其他城市，須入境後改乘其他交通工具，未知是否反制中國暫停簽證。中國駐日本大使館昨晚亦宣布，即日起駐日使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。
韓聯社稱，中國駐南韓大使館昨在微信公眾帳號發布通知，稱「根據國內指示，自即日起，暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制取消情況再作調整。」南韓政府本月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並限制大陸航班只可用仁川機場，內地旅客登機前也要提供陰性證明和做落地核酸檢測，而港澳旅客上周六起在登機前亦要出示48小時內陰性證明。另外，近日網民也批評，內地旅客入境時須掛上黃色牌以識別是歧視。
日本方面，日媒引述據東京都的旅行社稱，「中國簽證申請服務中心」通知稱將停止簽證手續，除了特殊情況，商務簽證等所有簽證的申請都不再辦理。報道指，若停辦簽證長期化，無法從日本出差去中國，或妨礙中日商務往來。日本上月30日起，要求乘坐中國內地直飛航班的旅客和7天內曾到內地的旅客，入境須做落地檢測，並只准使用東京成田等4個機場。本月8日進一步加強限制，除港澳外，內地旅客必須提供陰性證明，落地時改做較準確的核酸檢測；本周四起，從澳門入境的旅客也亦要像內地旅客，提供72小時內的陰性證明和落地檢測。
外交部：反對歧視性做法 韓表遺憾日促撤回
昨在例行記者會上，外交部發言人汪文斌回應上述簽證措施時稱，「我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。」南韓政府對中方有關舉措表示遺憾，外交部發言人任洙奭重申，南韓加強華旅客入境防疫措施，有其科學和客觀依據，韓方一直與國際社會公開透明地共用疫情資訊，也透過外交渠道向中方傳達此立場，會繼續與中方密切溝通。中國駐日大使館未有公布何時會恢復日本公民簽證，日本外務省對中方的決定提出抗議，敦促中方撤回。南韓旅行社稱，停簽證不會有即時影響，因還未組團往中國，但若因此影響中韓兩國和平友好的大局，將影響旅遊業復甦，而南韓旅遊區的商販都渴望中國遊客的到來帶旺生意。
只可用仁川機場旅行團受影響 港府促撤
南韓只准港航班使用仁川機場，旅客一律要從該機場入境，打亂了港航班和農曆年旅行團安排。運輸及物流局長林世雄昨在社交平台發文回應，對該決定表示失望和高度關注，局方會聯絡韓國當局及韓國駐港總領事館，嚴正表達特區政府的反對意見和理據，並要求韓國盡快撤銷相關限制。香港快運(HK Express)原定本月22日，恢復來往本港至南韓濟州及釜山的航班，網站昨改為「未有提供」。香港快運昨表示，一直與韓國當局積極溝通，會持續與對方溝通。
縱橫遊執行董事袁振寧表示，農曆新年前往韓國的團友，逾九成以首爾作目的地，現時亦非濟州、釜山的旅遊旺季，故不受安排影響。至於受影響的團員，可選擇退款，或視乎機位更改行程。東瀛遊執行董事禤國全向傳媒稱，農曆新年有3個由香港飛往釜山的旅行團受影響，涉及六十多名團友；原則上可由仁川乘車到釜山，但因時間緊迫，現要取得往仁川的機票較困難亦較昂貴。他指，受影響旅客可以選擇轉團到日本和泰國等地，否則就會被迫取消，需要支付手續費。