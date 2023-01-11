反制入境限制措施 中國停發日韓公民簽證

因應中國內地放寬防疫措施及恢復公民外遊，部分國家和地區對從內地入境的旅客實施額外限制措施，包括提供啟程前的核酸檢測和落地檢測，中方認為有關措施無科學基礎並帶有歧視，揚言會採取對等措施。中國昨起暫停簽發南韓公民赴華短期簽證，並視乎韓方對華歧視性入境限制措施取消情況再調整。南韓其後宣布，新增香港和澳門航班限制措施，昨起至2月底只可使用仁川機場，也不准到仁川後轉機往其他城市，須入境後改乘其他交通工具，未知是否反制中國暫停簽證。中國駐日本大使館昨晚亦宣布，即日起駐日使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。

韓聯社稱，中國駐南韓大使館昨在微信公眾帳號發布通知，稱「根據國內指示，自即日起，暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制取消情況再作調整。」南韓政府本月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並限制大陸航班只可用仁川機場，內地旅客登機前也要提供陰性證明和做落地核酸檢測，而港澳旅客上周六起在登機前亦要出示48小時內陰性證明。另外，近日網民也批評，內地旅客入境時須掛上黃色牌以識別是歧視。

日本方面，日媒引述據東京都的旅行社稱，「中國簽證申請服務中心」通知稱將停止簽證手續，除了特殊情況，商務簽證等所有簽證的申請都不再辦理。報道指，若停辦簽證長期化，無法從日本出差去中國，或妨礙中日商務往來。日本上月30日起，要求乘坐中國內地直飛航班的旅客和7天內曾到內地的旅客，入境須做落地檢測，並只准使用東京成田等4個機場。本月8日進一步加強限制，除港澳外，內地旅客必須提供陰性證明，落地時改做較準確的核酸檢測；本周四起，從澳門入境的旅客也亦要像內地旅客，提供72小時內的陰性證明和落地檢測。