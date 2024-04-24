反恐條例首檢控7人 控方︰擬遊行引爆兩炸彈 屬無差別傷害

民陣於2019年12月8日「國際人權日」遊行前夕，警方在多區檢獲槍械及土製炸彈等，其後拘捕多人，律政司首次引用《反恐條例》檢控涉案人士。案件昨正式開審，6男1女否認串謀爆炸等罪。控方開案陳詞指，有被告事前曾到台灣接受軍訓，而被告擬在遊行路線放置一大一小炸彈，大炸彈爆炸半徑範圍達400米，可致遊行人士市民等造成嚴重傷亡及損毀附近民居，屬「無差別傷害」。

6名被告為張俊富(23歲)、張銘裕(21歲)、嚴文謙(22歲)、李家田(25歲)、賴振邦(30歲)、許湛榮(25歲)，被控《反恐條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」；另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪。24歲女被告劉佩凝則被控《反恐條例》「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件前日選出6女3男陪審團。