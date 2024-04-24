反恐舉報熱線成立以來接2.8萬訊息 13%舉報轉至不同部門跟進

來自6個紀律部隊的跨部門反恐專責組於2022年推出「反恐舉報熱線」，截至今年4月中已接獲逾2.8萬條訊息，超過7,000人次舉報；當中涉及違禁武器、藏有爆炸品等，亦有涉及國安的案件。專責組指，約13%的舉報案件轉介至適當的調查單位跟進，成功拘捕部分涉案人士，反映坊間見疑即報的意識提高。此外，專責組去年始與物流業界合作，鼓勵業界舉報「疑人疑物」。海關表示，過去半年合共截獲槍械及武器共87宗，67宗屬業界通報，相信計劃有成效。圖︰蘇文傑
「反恐舉報熱線」成立於2022年6月，鼓勵市民提供涉恐涉暴消息。跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，截至今年4月中，已接獲逾2.8萬條訊息，涉及超過7,000個舉報人次。部分舉報的案件性質嚴重，包括藏有違禁武器、爆炸品；亦有社交媒體上涉恐涉暴的帖文，也有涉及國安的案件。
發放賞金達5位數字
梁偉基表示，市民提供信息不少值得跟進，其中超過13%轉介至適當的調查單位跟進，最後亦拘捕部分涉案者。市民提供的情報如屬實，可獲發反恐賞金，至今已發放達5位數字的賞金，獲獎者包括舉報懷疑炸彈嚇詐案件的職業司機，以及發現互聯網上有人發布涉恐涉暴帖文的網民。梁偉基續指，雖然並非所有情報都能用上，但亦證明市民的反恐意識有所提升。
近半年截獲槍械及武器案較去年多
此外，繼去年7月反恐專責組與的士業界合作，推行「見疑即報」運動後，其後再先後與跨境物流業界、本地物流業及點餐公司合作，鼓勵運輸從業員提供涉恐涉暴或其他罪案的消息。梁偉基舉例，有本地運輸工人在工作期間發現懷疑違禁武器，隨後經反恐報線舉報。
專責組成員之一、海關情報科反恐怖活動統籌課監督何美玲表示，過去半年截獲槍械的案件共27宗，其中19宗由業界主動通報；截獲武器的案件則錄得60宗，48宗由業界通報，較去年同期的13及24宗多，指合作計劃有成效。梁偉基表示，目前反恐專責組已接洽67間跨境及本地物流公司，向員工宣傳計劃，並提供保安講座。隨着23條立法，梁偉基表示，會繼續加強6支紀律部隊的合作，為不同職級的人員提供培訓。
安全社區體驗館須預約參觀
反恐專責組去年10月成立首個以反恐為主題的「安全社區體驗館」，以互動體驗的方式，包括虛擬實景、互動小劇場等，向大眾推廣安全社區。體驗館供學校團體、社區組織/機構進行團體預約，其他公眾人士亦可於特定時段預約參觀，費用全免。詳情可查看反恐專責組網站。截至今年4月，已舉辦92場活動，接觸逾3,000名市民。