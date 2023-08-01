反恐舉報熱線設立逾年接逾5千舉報 專責組鼓勵的士司機見疑即報

全港約有1.8萬輛的士，的士司機無固定服務路線，亦會接觸各類人與事，司機在工作期間若發現懷疑罪行向警方及時舉報，便能為社區安全出一分力。的士司機陳先生憶述，兩年前遇警方查車，他等候時發現前面車輛有人從車內拋下雜物，於是向警方舉報，及時將懷疑藏有攻擊性武器的藥駕人士繩之以法，陳先生亦因此獲頒好市民獎。警方加強的士司機舉報意識，今起將推出「全港的士司機『見疑即報』運動」，籲市民「共建安全社區」。

陳先生憶述，2021年一日晚上行經獅子山隧道，警方在前方設置路障例行查車，他慢駛等候期間，發現前面車輛停泊位置與其他車輛的方向稍微不同，懷疑對方擬「掉頭走」，但路況卻不許可，其後發現前方司機重複開關車門，陳先生駛近該車原有位置時，發現地上有把刀，估計是前方司機扔掉。陳先生指，感覺事情「古怪」，於是向在場警員舉報。警方隨即追蹤該可疑車輛，最後在車上搜出數件攻擊性武器，男子涉嫌藏有攻擊性武器、藥駕被捕，並被定罪。陳坦言，自己成功阻截一單罪行發生，只是「做返分內事……最後(警方)拉到人，自己亦覺好開心。」

由6個紀律部隊於2018年組成的跨部門反恐專責組，去年6月推出「反恐舉報熱線63-666-999」，推廣「全民反恐•見疑即報」，截至7月中已接獲逾兩萬條訊息，逾5千宗舉報人次。一名職業司機的舉報，協助警方拘捕兩名涉及炸彈嚇詐案件的人士，已獲發「反恐賞金」。另外，今年6月有的士司機透過熱線，舉報有人在屯門和上水持械打鬥，警方及時阻止兩宗黑幫打鬥；一名司機於7月在大圍接載一名男乘客，因其電話談話內容可疑而報警，警方之後以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕該男乘客。

專責組今(1日)以電台廣播、隧道口張掛橫額等方式推廣「全港的士司機『見疑即報』運動」。專責組高級警司梁偉基說，已接洽逾40間的士商會或協會及車行，鼓勵業內人士辨認並舉報可疑人、物或事，強調司機每日行駛各區和接觸各類人事、能為社區安全把關。的士車行車主協會會長鄭敏怡形容的士業界為社區安全把關為「重要使命」，亦樂意防止罪案發生。