反枱比賽｜城大學生會設公開組全民參加 上莊諮詢會經典重現 (附比賽日期及地址)

網上熱話｜上莊諮詢會經典重現 城大學生會辦「反枱比賽」 設公開組全民參加

2015年網上流傳一段短片，城市大學商學院及學部聯會幹事會舉行上莊諮詢會時，時任選舉委員會主席、現成為見習督察的鄭源霖在會上突然「反枱」，批評候選內閣沒有熱誠，其過火表現成為「網絡經典」，加上100毛創辦人林日曦早前參加日本「世界反枱大賽」獲第4名，亦令「反枱」再成為熱話。城大學生會近日決定舉辦香港版的反枱大賽，還設公開組讓香港人參加，以抒發心中壓力。

「香港得我哋有資格搞呢個比賽」

賽事本月29日晚上7時在城大學生會現址、深水埗一個大廈單位舉行，比賽組別有三組，分別為城人組 (只限城大學生)、公開組 (城大舊生、其他大專學生或任何年滿18歲公眾人士)、團體組 (任何人士以3人一組參加)，每人均可分別報名個人組別及團體組別，個人都可分別報名。⁠個人組別每位參加者有兩次比賽機會；每個團體則有兩次三人一齊反枱的機會。

參與者先跪坐於軟墊上，然後用力反枱，將枱上東西飛到最遠為之勝出，過程中枱不能離開軟墊區域，否則將會取消資格。反枱前，參與者需大聲叫出任何想講或抒發的事，然後反枱。枱上會有4項物品，只有被拋出最遠的物品會被記錄長度，距離最遠為之勝出。