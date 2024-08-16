反詐騙協調中心推新宣傳片 出動主題雪糕車宣傳防騙信息

騙徒不斷改變行騙劇本，今年就出現了「假冒客服」新手法，2024上半年已錄得1,605宗，並帶動整體騙案的升幅，「假冒客服」損失接近3億7千9百萬港元。單單七月，「假冒客服」電話騙案錄得1,111宗，單月損失接近2億5百萬港元。而每年9月份亦是針對港漂的「假冒官員」騙案的高峰期。有見及此，警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心在8月至9月推出了「反詐騙月」宣傳策略，重點向廣大市民宣傳防騙信息。

協調中心於8月16日推出最新宣傳片系列，一共3節，以「騙洞大逃脱」為題。故事圍繞一家四口遇騙經歷，以囡囡為主軸貫通3個故事。媽媽遇上網購騙案；爸爸跌入詐騙投資群組圈套；爺爺就遇上騙徒冒充客服同官員來電，全靠醒目囡囡的提醒，一家人成功擊破騙局。宣傳片亦想帶出家人朋友之間的互相提點和支持是十分重要，是對付騙徒的最有效良藥。

特此，在8月16日至23日，協調中心推出「逃出騙局」主題雪糕車，伴隨防騙號宣傳車全港遊走。市民只需要完成簡單任務，就可免費換領期間限定「騙的味道」雪糕：「眼淚的味道」、「還我清白雲呢拿味」、「逃出騙芒果味」、「投資取巧克力味」及「假投資貼士多啤梨味」。即上www.adcc.gov.hk或反詐騙協調中心小紅書、抖音帳號，睇雪糕車出現時間表。

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