反起底法｜23歲男保安涉「起底」被捕 對象包括逾70立法會議員及數名警員

警方網罪科與個人私隱專員公署聯合行動，今午於深水埗區拘捕一名23歲男子，涉嫌干犯「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁指，該男子涉3月於互聯網上披露警務人員、立法會議員以及其家人的個人資料。至於「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪，他則涉嫌在2020年7月，正值立法會選舉前，於同一社交媒體發布具煽惑性言論，針對襲擊選舉主任。

涉提向選舉主任投汽油彈

鄭澤仁補充，受害人被披露資料包括姓名、出生日期、身份證號碼、電話號碼、住址及辦公室地址等，涉逾70名立法會議員及數名警員及其家人資料，正調查被捕人資料來源，不排除從網上或其他來源取得。就針對選舉主任，鄭指被捕人提及向選舉主任投汽油彈等字眼。

該男子報稱任職保安，當局拘捕行動中檢獲1部手機。鄭澤仁表示，被捕人仍被扣留調查，不排除更多人士被捕。

私隱公署：已向平台發出移取起底信息通知

個人資料私隱專員公署高級個人資料主任盧迪凡表示，已根據修訂條例規定，向有關社交平台營運商發出停止披露通知，要求移除有關起底信息減低受害人影響，重申違反停止披露通知，首次定罪可被罰款5萬元及監禁2年，並每日罰1,000元；再被定罰可被罰10萬元及監禁2年、每日罰2,000元；通知今日始發出，未知悉有關信息已經移除與否。