反駁前終院非常任法官岑耀信對香港法治憂慮 李家超：英方將司法影響力武器化

辭任終審法院非常任法官的岑耀信(Jonathan Sumption)日前在英國報章撰文，稱之前留任是希望幫助維護法治，惟憂慮這想法「不再現實」。行政長官李家超表示，不同意岑耀信的看法，又指英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區；強調全香港會毫無保留地支持法官。 李家超昨出席行會前指，特區政府不同意岑耀信的看法；又指岑耀信在2021年曾經拒絕參與由英國政府鼓動、針對香港司法機構的政治杯葛，引述岑耀信當時指民主和法治是兩回事，不應混為一談，認為他近日言論與當時講法有矛盾。

李家超續指，英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區。他說，特區政府不會容許任何人干預香港法官審訊，又指對香港法官感到驕傲，認為所有法官堅守司法誓言，無懼來自海外的威脅和卑劣的干預行為；全香港會毫無保留地支持勇敢正直的法官，彰顯香港法治。

張舉能：指裁決或受政治因素影響屬嚴重指控 終審法院首席法官張舉能亦發聲明指，司法機構尊重任何人對案件持有個人意見的權利，但公開發表意見可能會對法庭執行司法工作構成壓力或干預，即使要發表意見，亦必須極度審慎。

張舉能指，司法機構感謝岑耀信過去對終院工作的貢獻，又指任何指稱法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響的說法，都屬嚴重指控，必須理據具體，絕不應輕率作出。他表示，一如其他司法管轄區，保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力，而兩者都是香港司法機構一直致力恪守的使命。他又指，不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事，不能混為一談。他有信心，高等法院上訴法庭和終院會繼續秉持誠信和專業態度，處理任何上訴案件。

大律師公會：對司法機構獨立運作有信心 大律師公會發表聲明指，對司法機構獨立運作有絕對信心，促請公眾支持法官的工作；又強調法官只能基於在席前的法律論證及證據作出判決。對於岑耀信提及民主派初選顛覆案，大律師公會不會就任何個別案件的評論作出回應，特別是部分仍正審理中的個案。 香港律師會表示，衷心感謝所有現任和前任非常任法官，並形容他們均是具有最高水平的傑出法官。香港律師會強烈支持根據《基本法》繼續保留海外非常任法官在香港司法公義中的角色。律師會亦指，儘管海外非常任法官小組的成員可能會隨時間變動，但香港律師會對司法制度和不時通過該制度所任命的司法人員充滿信心，他們將堅守法治和司法獨立的原則。