反駁有KOL批評「議員嘥公帑」 陳健波：說法不公道 議員不在席亦在工作

立法會今日舉行內務委員會年結記者會，主席李慧琼表示，第七屆立法會四年會期一共通過130項法案，比第六屆立法會同期多通過49項法案，增幅60%，形容成績亮麗，而政府接受本屆議員意見並轉化為修正案的共有近50%，是歷屆之冠。她形容是展現出行政主導體制下，立法會以善作善成之志做實事、做成事的成果。她說隨著完善立法會議員履職制度等多項建議，將於第八屆立法會任期開始時實施，可讓市民更深入了解及監察立法會議員工作。

已表明下屆棄選的內委會副主席陳健波表示，坊間有「所謂KOL」批評議員「你呢啲議員都唔知做緊乜，又無貢獻」、「嘥哂納稅人啲錢」，及開會人數不多。他質疑這些人是否真正充分理解議員工作，又指議員即使不在會議室亦在做其他工作，「你自己又唔肯花時間了解議員做緊乜，又無去立法會網站、又無聽啲會議，咁你就判斷嘥晒納稅人錢，我覺得係好唔公道。」陳也認為立法會有責任用數據、事實令市民明白其工作繁重，期望未來能講好立法會故事，政府亦可以盡早吸納議員意見，不要因為擔心「洩密」而避免吸納議員意見。