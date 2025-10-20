反駁有KOL批評「議員嘥公帑」 陳健波：說法不公道 議員不在席亦在工作

立法會今日舉行內務委員會年結記者會，主席李慧琼表示，第七屆立法會四年會期一共通過130項法案，比第六屆立法會同期多通過49項法案，增幅60%，形容成績亮麗，而政府接受本屆議員意見並轉化為修正案的共有近50%，是歷屆之冠。她形容是展現出行政主導體制下，立法會以善作善成之志做實事、做成事的成果。她說隨著完善立法會議員履職制度等多項建議，將於第八屆立法會任期開始時實施，可讓市民更深入了解及監察立法會議員工作。
本屆立法會共通過130法案 李慧琼：議會做實事成績亮麗
已表明下屆棄選的內委會副主席陳健波表示，坊間有「所謂KOL」批評議員「你呢啲議員都唔知做緊乜，又無貢獻」、「嘥哂納稅人啲錢」，及開會人數不多。他質疑這些人是否真正充分理解議員工作，又指議員即使不在會議室亦在做其他工作，「你自己又唔肯花時間了解議員做緊乜，又無去立法會網站、又無聽啲會議，咁你就判斷嘥晒納稅人錢，我覺得係好唔公道。」陳也認為立法會有責任用數據、事實令市民明白其工作繁重，期望未來能講好立法會故事，政府亦可以盡早吸納議員意見，不要因為擔心「洩密」而避免吸納議員意見。
另外，李慧琼說，四年間立法會議員以中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍提出的「五點希望」為指引，做好立場堅定的愛國者、行政主導的體制維護者、真正的民意代言人、高質素的管治者及立法會新風貌的開創者。立法和行政機關既互相配合亦互相制衡，不斷提升香港治理效能，貫徹落實「一國兩制」。她形容，現在是「由治及興」進程的關鍵節點，期望未來在行政長官帶領下，行政機關與第八屆立法會保持緊密溝通，更好為市民服務。她又感謝陳健波及馬逢國擔任副主席期間盡心盡力。
李慧琼回應出任立會主席與否 稱言之尚早
李慧琼被問到若下屆當選立法會議員會否考慮出任立法會主席，以及與全國人大常委的工作會否有時間衝突時表示，會期仍未結束，會先集中做好現在的工作和角色。她認為，隨著香港經濟發展需要、不斷融入國家發展大局，人大常委與立法會議員的角色及工作，有互相促進作用，形容是同樣重要。她指出，香港與內地融合愈來愈廣泛，很多市民到辦事處提出的意見，既需要向特區政府反映，亦可用人大常委身分向中央政府反映，例如疫情健康碼、金融互聯互通等。