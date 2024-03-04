反駁「香港玩完論」　馬時亨：若能維持7大特徵必再興盛

前「中國大好友」、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇早前撰文表示「香港已玩完」的言論，惹來社會極大迴響。前商務及經濟發展局局長、香港大學經管學院名譽教授馬時亨，聯同馮國經馮國綸基金經濟學教授、香港大學經管學院副院長(對外事務)鄧希煒在報章撰文，再度反駁「香港玩完」的說法，指香港如可以維持7個特徵，加上政府招商引資及人才政策能成功，香港經濟必再度興盛。
指香港人才庫質量超勝內地主要城市
文章認為該7個特徵包括：
- 保持金融穩定，並強化股市、債巿、銀行、保險及資產管理5大金融中心支柱
- 維持司法獨立及國際化的普通法法律體制
- 保持廉潔高效的政府
- 保持資本和人員的自由流動
- 維持訊息自由流通的互聯網
- 繼續發展優良高質的普及基礎及高等教育，及
- 構建多元的海外專業人才庫
馬時亨與鄧希煒說，原本對一些表面、不盡不實、以標題增加流量的文章不想作太多回應，但當愈來愈多人討論香港金融經濟前景，反映對香港經濟未來的信心動搖，認為「真理愈辯愈明」，因此列出7個香港必須保持甚至加強的特色和優勢，從而維持其國際金融及各類經濟中心的地位。
引數據指疫情時來港人數多於外流
其中文章指出，香港普查數據證實，近10年來在港外籍人士總量保持增長。對比國際主要城市，香港的人才庫質量足與全球各大城市比肩，且遠勝於內地主要城市。同時文章引述港大經管學院的最新報告，當中通過研究職業社交平台LinkedIn用戶數據，發現疫情期間來港的人數多於外流，且來港人群的平均受教育水平亦高於離港人群，高學歷人才總數錄得淨增長等。
文章認為香港應有足夠的危機意識，國際形勢風高浪急，香港必須在危機下大力重塑自身，不應自滿也不需妄自菲薄，只要自強不息，發揮獅子山下精神，筆者相信香港可再創高峰。