反黑突擊搜查長沙灣工廈 搗無牌酒吧拘8人最細14歲

深水埗警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日(24日)約凌晨一時展開「雷霆 2022」暨「犁庭掃穴」及「虎撲」的反罪惡行動，突擊搜查長沙灣青山道489-491號一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員檢獲8支烈酒、128罐啤酒及一批酒吧設備，並拘捕8人，所有被捕人現正被扣留調查。

7酒客包括未成年人士被捕

行動中，警方拘捕一名19歲姓馬本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。另外，單位內1名本地男子及6名本地女子，年齡介乎14歲至23歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，並同時涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，切勿以身試法。警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。