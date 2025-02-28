取消免審查2500元學生津貼 家長斥一年跌咗5千蚊 蔡若蓮：望集中助有需要學生

新一份財政預算案提出下學年起，取消免入息審查向中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，惹部分人不滿。教育局長蔡若蓮昨出席預算案措施記者會時，強調措施經通盤考慮，為優化整合教育資源，集中幫助有需要的學生，將在4月成立專責小組整合各項給予學校的資助和津貼。
就取消有關津貼，一名兩孩之父致電電台投訴稱「一年跌咗五千」。但亦有聽眾認為措施免入息審查，在學富人子弟亦可獲取，做法不公。蔡若蓮昨出席記者時回應，理解家長關注；解釋政府在2019年因應當時資源及財政相對有能力負擔，及社會當時所面對的困難，推出涉及191億元的一系列紓困措施，其中包括2,500元學生津貼。但現時考慮到目前財政所面對的挑戰，認為有需要整體作檢視。配合政府「精準扶貧」的方針，當局將於4月成立專責小組，整合各項給予學校的津貼，讓學校能夠靈活運用資源，望能集中幫助真正有需要的家庭。
預算案亦公布，各所大學合共須退還40億撥款儲備，蔡若蓮指八大均表示理解並願意共同承擔，亦為預期內相對溫和的舉措；又稱未來3年內每年削減八大撥款約2%後，撥款額仍達681億元，料無礙大學發展。加上大學有儲備及捐款，有重大發展亦可調動資源，無損大學培養人才發展，強調會與資助大學保持充分溝通。
對於6所自資院校將逐步放寬招收內地、澳門及台灣學生上限至40%，而資助大學非本地生的40%限額仍未用滿，會否擔心「搶學生」的情況。蔡若蓮稱院校取錄非本地學生是循序漸進，不會在當局公布上限後，下學年即時用完整個限額；加上八大和自資院校所提供的課程、收生對象及定位各不同，認為放寬上限，只是讓學生有更多選擇。蔡若蓮指，過往報讀香港院校無論是自資或資助大學的需求均非常殷切，強調會加快對相關配套措施的建設，讓限額更妥善運用。