取消免審查2500元學生津貼 家長斥一年跌咗5千蚊 蔡若蓮：望集中助有需要學生

新一份財政預算案提出下學年起，取消免入息審查向中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，惹部分人不滿。教育局長蔡若蓮昨出席預算案措施記者會時，強調措施經通盤考慮，為優化整合教育資源，集中幫助有需要的學生，將在4月成立專責小組整合各項給予學校的資助和津貼。

就取消有關津貼，一名兩孩之父致電電台投訴稱「一年跌咗五千」。但亦有聽眾認為措施免入息審查，在學富人子弟亦可獲取，做法不公。蔡若蓮昨出席記者時回應，理解家長關注；解釋政府在2019年因應當時資源及財政相對有能力負擔，及社會當時所面對的困難，推出涉及191億元的一系列紓困措施，其中包括2,500元學生津貼。但現時考慮到目前財政所面對的挑戰，認為有需要整體作檢視。配合政府「精準扶貧」的方針，當局將於4月成立專責小組，整合各項給予學校的津貼，讓學校能夠靈活運用資源，望能集中幫助真正有需要的家庭。