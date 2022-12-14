取消安心出行｜已刪除「安心出行」？教你儲存針卡至手機錢包

【12月14日11:25更新】政府宣布取消「安心出行」，市民進入處所毋須再掃碼，惟進入餐廳等指定處所，仍須出示「疫苗通行證」供職員反掃。當局表示，除可繼續透過「安心出行」展示所存儲的針卡外，亦可透過紙本針卡、截圖等展示「疫苗通行證」。事實上，iPhone和華為用家亦可將「針卡」儲存在所屬的Apple Wallet或華為錢包內。如果已經刪除「安心出行」App，不妨可跟隨以下教學將「針卡」加入電子錢包。

iPhone用家

1.登入政府「智方便」應用程式

2.選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄」服務

3.按【開啟】按鈕及跟隨指引操作

4.程式會自動轉至「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」頁面，申請人可按指示以「智方便」確認身份，同時下載「電子針卡」及「電子檢測紀錄」

5.按「電子針卡(遮蔽部分姓名及證件號碼)」，若有相關紀錄，頁面會顯示你的「電子針卡」及部分英文姓名及證件號碼會被遮蔽。

6.按「電子針卡」下方的【加入到Apple Wallet】按鈕

7.按右上方的【加入】按鈕便會儲存「電子針卡」至Apple錢包。你可開啟你的Apple錢包應用程式以查閱已儲存的「電子針卡」

華為用家

1.登入政府「智方便」應用程式

2.選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄」服務

3.按【開啟】按鈕及跟隨指引操作

4.程式會自動轉至「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」頁面，申請人可按指示以「智方便」確認身份，同時下載「電子針卡」及「電子檢測紀錄」

5.按「電子針卡(遮蔽部分姓名及證件號碼)」，若有相關紀錄，頁面會顯示你的「電子針卡」及部分英文姓名及證件號碼會被遮蔽。

6.按「電子針卡」下方的【添加到華為錢包】按鈕

7.按下方的【立即新增】按鈕便會儲存「電子針卡」至華為錢包。你可開啟你的華為錢包應用程式以查閱已儲存的「電子針卡」

操作詳情可參閱政府介紹：https://www.evt.gov.hk/portal/zh-HK/workflow2/