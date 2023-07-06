取消強積金對沖不設僱主專項戶口　議員倡提高破欠基金保障範圍

取消強積金「對沖」安排2025年5月1日實施，原設僱主專項儲蓄戶口，強制僱主儲蓄支付取消「對沖」後的遣散費和長服金。勞工及福利局最新決定不推行「專項儲蓄戶口計劃」，解釋設立「專項儲蓄戶口計劃」每年行政費達1.5億元，成本高昂，而且按僱員月入1%的供款不足以維持計劃長遠持續性。勞工界立法會議員周小松指，做法增加僱主因未能支付遣散費的機會，要求提高破欠基金的保障範圍。

上屆政府提出取消強積金「對沖」安排，方案包括推行「政府資助計劃」資助僱主，以及設立「專項儲蓄戶口計劃」，強制僱主儲蓄，專作作支付遣散費及長服金。專項戶口計劃下每名僱主需按僱員月入1%供款，直到戶口結餘達到所有僱員年度入息的15%。

每年行政費料達1.5億元

政府早前檢視「專項儲蓄戶口計劃」，並委聘顧問評估計劃的成本效益，最新認為計劃行政成本高昂，供款不足以維持計劃的長遠可持續性，效益不高，決定不推行計劃。勞福局引述顧問指出，計劃限制資金流動，僱主接受程度應頗低，並預計每年行政費用達1.5億元，計及日後通脹和資訊科技系統維修保養，有關費用預計在實行30年後高達逾6億元。政府另須承擔執法、巡查、檢控等開支。