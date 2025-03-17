取消強積金對沖｜中小企唔清唔楚或「炒咗先」　商會料3年後現裁員潮

近日不少企業裁員，被質疑與政府5月取消強積金對沖安排有關。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，不少中小企未清楚取消強積金對沖安排，或以為提前裁員可節省支出，但估計真正裁員潮會在3年後降臨，屆時僱主裁員可獲最多政府資助。勞聯主席林振昇則指，僱主沒有誘因在5月前裁員，但擔心有不了解劃線安排的僱主會「炒咗先」。 記者︰曾偉龍 被炒員工質疑炒人控制工資成本 經濟不景，接連有企業裁員，更有被裁員工公開質疑前東主，趁政府5月1日取消強積金對沖遣散費及長期服務金安排前解僱員工。有近日遭解僱的僱員向《am730》表示，在前公司任職約2.5年，計及遣散費和長期服務金有約6萬元，相信大部分遭強積金對沖，但他難估計僱主在接近5月1日前作大規模裁員的原因，但時間點上不能排除與轉制安排有關，僱主有可能在考慮到5月1日後取消對沖後工資成本會增加，希望以較低薪酬聘請原來的職位，但前公司是上市公司，亦有機會在業績期前「做靚盤數」。

劉達邦：企業現時裁員無法得到政府補貼 雖然勞工處一直宣傳提早解僱僱員不會節省遣散費或長期服務金，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦向《am730》表示，不少中小企至今仍未清楚取消強積金對沖的安排，「點樣對沖、幾時劃線、（5月1日）之前供咗可唔可以對沖、幾時唔可以對沖，中小企都未了解」，他相信，部分中小企誤以為提早裁員可以節省開支，「先發制人（裁員），係有可能」 政府預留逾330億元計劃，資助僱主在未來25年按比例支付遣散費及長期服務金。劉達邦直指，企業現時裁員無法得到政府補貼，沒有好處，估計今年5月1日轉制日後3年會是裁員高峰期，屆時僱主裁員可獲最多的政府補貼，下一個高峰則在取消對沖後的6年。參考計劃，僱主首3年就每名僱員需負擔首50萬元遣散費或長期服務金的比例僅為一半，「封頂」金額為3,000元，第四至六年的有關比例介乎55%至65%，「封頂」金額為2.5萬元，其後第七至九年相關比例升至70%至80%，以5萬元「封頂」，其後則不設「封頂」，比例遞增至95%，直至25年後取消。劉達邦希望，政府加強宣傳在5月前裁員不會令僱主節省開支的訊息，而商會亦正考慮進行內部調查，了解會員對取消強積金對沖安排的認知程度和處理方法。

林振昇︰好多僱主唔識計有冇著數 勞聯主席、立法會議員林振昇表示，為避免提早裁員風險，政府推出長達25年的遞減式補貼，令僱主沒有誘因提早裁員，但近月接觸到多位僱主，均不清楚轉制日後支付遣散費及長期服務金的計算方法，「好多僱主唔識計有冇著數，擔心有僱主因為擔心，會炒咗先」，也有僱員誤以為轉制日前的強積金供款將不會被對沖，建議勞工處加強宣傳。 工聯會理事長、立法會議員黃國表示，1至2年前曾有企業未因不了解取消強積金對沖的方案，因應提早裁員，但隨政府加強宣傳，近期未有聽聞有關情況，但有飲食業僱主已改以僱員「過冷河」或出現金糧等方法，避開強積金供款。他建議，如有僱員懷疑遭僱主不公平解僱，可向勞工處和工會求助。

勞工處： 如懷疑權益受損可到勞資關係科查詢 勞工處回覆查詢時指，勞工處透過播放電視宣傳片和在交通工具刊登廣告等，宣傳僱主在取消強積金「對沖」前解僱現職僱員不會節省遣散費或長期服務金開支的信息，另向不同商會、僱主組織及人力資源管理機構發出電郵，並經立法會議員、區議員和18區關愛隊傳遞信息。對於勞工處今年有否收到懷疑僱主因取消強積金對沖安排而提前解僱的投訴或查詢個案，勞工處未有正面回覆，僅稱僱員如懷疑其僱傭權益受損，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。