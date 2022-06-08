取消強積金對沖｜多名議員支持 工商界將投棄權票

立法會二讀辯論取消強積金對沖的草案。民建聯、工聯會、勞聯和部分獨立議員都表示支持。

民建聯李慧琼表示，基層勞工生活艱難，中小企近年經營亦困難，希望政府繼續監察勞工市場變化，僱傭合約會否出現改變，確保勞工真正受惠。

張國鈞不認為僱員會故意「博炒」

民建聯張國鈞表示支持草案，指2020年和2021年合共有123億元的強積金供款被對沖，對於有聲音憂慮取消對沖後，僱員會故意「博炒」，他認為，僱員不會為了長期服務金貿然離職，又建議政府在取消對冲後3年進行中期檢討。

吳秋北稱「含淚支持」

工聯會吳秋北亦支持草案，但不滿要等積金易平台推出後，才能落實取消對沖，要求當局盡快實施。選委界陳紹雄認為，現在不是落實取消對沖的好時機，擔心會為企業經營增加不明朗因素，不利經濟復蘇；但認為草案可令僱員有較好的退休保障，因此會「含淚支持」。

陳曼琪：推應用程式協助僱主計算供款

選委界陳曼琪亦表示會支持草案，但不滿政府解說不足，建議當局推出應用程式協助僱主計算供款，設立查詢熱線及舉辦講座。

工商界背景議員反對或棄權

進出口界議員、民建聯的黃英豪表示，業界難以支持政府匆匆推出取消對沖方案，特別現時的環境不宜處理具有爭議的問題，而近年面對疫情、通脹嚴重、加上俄烏戰爭所造成的地緣政治問題等，令本港中小企的經營十分困難，認為政府應集中精力帶領香港走出困境，發展經濟。

吳永嘉：期望政府增加對僱主的資助

經民聯吳永嘉表示，商界認為取消對沖將影響勞資關係，一直反對，但他亦不想投反對票，抹殺勞資雙方達成的初步共識，因此他會投棄權票。他又相信草案最終會通過，只能含淚接受現實，期望政府增加對僱主的資助。希望政府明白商界的艱辛，盡可能讓業界休養生息，僱主僱員共渡時艱。

陳祖恒 ： 取消對沖的額外成本會消費者

紡織及製衣界陳祖恒表示反對草案，指取消對沖後，僱主可能會聘請更多兼職或臨時工，令就業市場變得不穩定，而取消對沖的額外成本最終亦會轉嫁消費者。他又表示，疫情重創本港經濟，香港與內地通關的問題亦未解決，現階段不是取消對沖的適當時候。